موقف المصابين في الزمالك من مباراة سموحة ببطولة الدوري

يستعد نادي الزمالك لاستعادة بعض اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة خلال الفترة الماضية قبل مواجهة سموحة في بطولة الدوري.

ويخضع محمد صبحي لكشف طبي اليوم لتحديد موقفه من لقاء سموحة ولكن الأقرب غياب اللاعب عن المواجهة وتجهيزه لمباراة كايزر تشيفز السبت.

ويخضع آدم كايد لاختبار طبي خلال الساعات القادمة بعد إصابة خفيفة في السمانة لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة سموحة.

ومازال الثنائي عمر جابر و أحمد فتوح في المرحلة التأهيلية من الإصابة، ولكن الأقرب مشاركة جابر فيما يغيب أحمد فتوح عن لقاء سموحة ويتم تجهيزه لمواجهة كايزر تشيفر.

وشارك سيف الجزيري وأحمد ربيع وأحمد حسام وخوان بيزيرا ومحمود جهاد في التدريبات الخفيفة التي أقيمت أمس لنادي الزمالك مما يقرب من مشاركتهم في المباراة القادمة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية أمس الاثنين بعد العودة من زامبيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، إلى القاهرة صباح أمس ، قادمة من زامبيا عقب الانتهاء من خوض مباراة زيسكو الزامبي في إطار مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سموحة يوم الأربعاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.