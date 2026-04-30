طريقة تنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب مجانا

يعاني الكثير من مستخدمي أجهزة الكومبيوتر من صعوبة تحميل مقطاع الفيديو من موقع يوتيوب أثناء تصفحه عبر الإنترنت، ولكن مع هذه الخطوات البسيطة سيمكن تحميل أي فيديو في ثوان معدودة.

وبحسب موقع “ويكي هاو” العالمي، يمكنك تحميل أي مقاطع فيديو مهما كان عددها بضغة واحدة، مثل فيديوهات يوتيوب وغيرها من المواقع الشهيرة.

طريقة تحميل أي فيديو من يوتيوب

1- كل ما عليك فعله، هو فتح موقع يوتيوب من خلال المتصفح، والضغط علىURL أو رابط الفيديو، ومن ثم نسخه.

2- اذهب إلى موقع savefrom.net.

3- انسخ الرابط في المكان المحدد.

4- اضغط على تحميل.

5- في ثواني ستجد ملف الفيديو الذي تريده محملاً على جهازك.

وفي حالة كان الفيديو الذي قمت بتحميله لأغنية أو مناسبة ما، يمكنك تحويل إلى مجرد ملف صوتي.

طريقة تحويل الفيديو إلى مقطع صوتي

1- اذهب إلى موقع Convert2MP3.

2- اختر ملف الفيديو من على جهازك.

3- بعد تحويله قم بتحميل الملف على جهازك.