تصعيد دموي بلبنان.. غارات إسرائيلية على بيروت واستشهاد مسعفين وسط محاولات توغل بري في الجنوب

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، عن تصاعد حدة العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن الغارات لم تعد تقتصر على مناطق الجنوب فقط، بل امتدت أيضًا إلى محيط العاصمة بيروت.

طيران الاحتلال

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد رضا عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن طيران الاحتلال شن فجر اليوم غارة جوية استهدفت شقة سكنية في منطقة النبعة ببرج حمود، وهي منطقة تابعة إداريًا لمحافظة جبل لبنان وتُعد من المناطق القريبة من العاصمة بيروت.

وأشار إلى أن هذه الغارة تعد الثانية التي تستهدف المبنى نفسه في منطقة النبعة خلال يومين متتاليين، في مؤشر على تصاعد وتيرة الضربات الإسرائيلية داخل المناطق السكنية، مؤكدًا أن الاعتداءات طالت كذلك عدة مناطق في الجنوب اللبناني خلال الفترة الأخيرة.

محاولات التوغل البري

وأضاف أن قوات الاحتلال تواصل محاولات التوغل البري داخل الأراضي اللبنانية، حيث سجلت تحركات عسكرية في أكثر من 20 نقطة جنوب البلاد حتى الآن، ما يعكس تصعيدًا ميدانيًا واضحًا في مسار المواجهات.

ومن أبرز التطورات، بحسب مراسل «القاهرة الإخبارية»، تعرض طواقم الإسعاف والفرق الطبية للاستهداف المباشر في الجنوب اللبناني، إذ قُصف مركز تابع لإحدى الجهات الإغاثية في بلدة برج قلاوية، ما أسفر عن استشهاد 12 مسعفًا، إضافة إلى وجود 4 مفقودين، بعد استهداف منشأة تقدم خدمات طبية وإنسانية للمواطنين.

وفي المقابل، نفت وزارة الصحة اللبنانية الاتهامات الإسرائيلية التي تتحدث عن استخدام سيارات الإسعاف أو الطواقم الطبية في نقل أسلحة، مؤكدة أن هذه الفرق تعمل في إطار مهام إنسانية بحتة لخدمة المدنيين.

حصيلة الضحايا من الأطباء

كما أوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا من الأطباء والمسعفين منذ بداية العدوان ارتفعت إلى ما لا يقل عن 26 شهيدًا، إلى جانب أكثر من 50 مصابًا نتيجة استهداف الطواقم الطبية.

وفي سياق متصل، لفت سنجاب إلى أن بلدة مارون الراس شهدت فجر اليوم محاولة توغل جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقت مع اشتباكات غير مباشرة بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية في محيط المنطقة.