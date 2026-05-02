جمال الزهيري: سيناريو القمة كان متوقعًا ولاعبو الأهلي تعرضوا للظلم

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أن سيناريو مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك كان متوقعًا، رغم فارق النقاط بين الفريقين قبل اللقاء، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي استعادوا مستواهم ونجحوا في توظيف إمكانياتهم بشكل جماعي داخل الملعب.

وأوضح الزهيري، خلال تصريحاته ببرنامج «مودرن سبورتس»، أن جماهير الأهلي كانت في حالة غضب بعد الخسارة أمام نادي بيراميدز، وهو ما زاد من أهمية الفوز في القمة، بينما اعتبر أن خسارة الزمالك بفارق كبير تعد نتيجة قاسية، خاصة أن مواجهات الفرق الكبرى لا تُحسم عادة بهذه النتيجة.

وأضاف أن هذا الانتصار قد يمثل نقطة تحول لعودة الأهلي إلى مستواه المعهود، وهو ما يرضي جماهيره، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصحيح بعض الأوضاع داخل الفريق، خاصة مع وجود لاعبين تعرضوا لانتقادات غير منصفة مؤخرًا، مثل أشرف بن شرقي وحسين الشحات.