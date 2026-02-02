يخرج من إطار التحكم البشري.. نشأت الديهي يحذر من تنامي الذكاء الاصطناعي

حذّر الإعلامي نشأت الديهي من المخاوف المتزايدة المرتبطة بتنامي دور الذكاء الاصطناعي، على خلفية ما أُثير مؤخرًا حول ظهور منصة تواصل اجتماعي مخصصة لتفاعل روبوتات الذكاء الاصطناعي، وما صاحبها من حديث عن تهديدات محتملة للبشر.

وخلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على قناة «TEN» مساء الأحد، أشار الديهي إلى أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي ليس جديدًا، لكنه أكد أن ما هو معروف للرأي العام لا يمثل سوى جزء محدود من حقيقة هذه التكنولوجيا، في ظل وجود جوانب غامضة وصفها بـ«المناطق المعتمة» أو «الصناديق المغلقة» التي لا تزال خارج الفهم الكامل.

وطرح الديهي تساؤلات مثيرة للقلق حول ما إذا كانت هذه التقنيات قد بلغت مرحلة قد تقلل من دور الإنسان أو تتفوق على قدراته الذهنية، متسائلًا عن احتمالية فقدان السيطرة البشرية على الخوارزميات، أو لجوء الأنظمة الذكية إلى اتخاذ قرارات مصيرية بالنيابة عن البشر، وصولًا إلى قرارات تتعلق بالحرب والسلم.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي، رغم كونه من ابتكار الإنسان ويعمل وفق برمجيات وخوارزميات بشرية، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن في احتمالية انزلاق بعض تطبيقاته خارج إطار التحكم البشري.