ثلاث عروض محلية لشيكا.. وكهرباء الإسماعيلية يتمسك ببقاء اللاعب

كشف الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر مقرب من اللاعب محمد شيكا، مهاجم كهرباء الإسماعيلية، أن اللاعب يمتلك ثلاث عروض محلية في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن شيكا يمتلك ثلاث عروض من أندية الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة، ولكن اللاعب في تواصل مستمر مع مسؤولي سيراميكا.

وأكد، نادي سيراميكا كليوباترا يتواصل مع اللاعب شيكا بشكل مستمر ويرغب في التعاقد معه لتعويض رحيل مروان عثمان إلى الأهلي.

واختتم، حتى الآن نادي كهرباء الإسماعيلية رافض رحيل اللاعب ويرغب في بقاءه خصوصًا وأن النادي يصارع على الهبوط ويحتاج لكل اللاعبين.