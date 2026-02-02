الإيجار القديم.. لأول مرة إعادة النظر في قانون تم إصداره لمصلحة المواطن

أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه لا بد من إعادة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن بما يخص قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن العلاقة الإيجارية تنتهي بنهاية العلاقة بين الماولك والمستأجر.

وقال عاطف مغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه لأول مرة يتم إعادة النظر في قانون تم إصداره من أجل مصلحة المواطن المصري، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك نقاشات بناءة.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن المحافظات أكدت أن القيمة المميزة بحد أدنى 1000 جنيه، والمنطقة المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، والمنطقة الأدنى بحد أدنى 250 جنيه، مؤكدا أن المستأجر عليه دفع القيمة الإيجارية الخاصة بالقانون.