هيئة الاستعلامات: صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة وفق قواعد السوق

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الاتفاق بشأن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل نتاج مفاوضات تجارية تمت منذ فترة سابقة وفق قواعد السوق.



وقال رئيس هيئة الاستعلامات، إن الاتفاق يأتي في إطار مصلحة استراتيجية واضحة لمصر باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول الغاز بشرق المتوسط.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تتخذ قراراتها الاقتصادية وفق مصالحها الوطنية الخالصة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: “نحذر من الانسياق وراء أي دعاية أو حملات إعلامية معادية تسعى إلى إضفاء طابع سياسي على اتفاق تجاري”.