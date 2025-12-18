قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عاصم الجزار يتفقد غرفة الجبهة الوطنية لمتابعة إعادة لانتخابات مجلس النواب

الجبهة
الجبهة
عبد الرحمن سرحان

تفقد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العملية الانتخابية، ومتابعة كل المستجدات خلال اليوم الثاني، من جولة الإعادة للمرحلة الثانية، لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتتواصل الغرفة المركزية، بشكل مباشر مع مسؤولي الأمانات بالمحافظات على مدار الساعة، من خلال عقد اجتماعات عبر تقنية "زووم"، للاطلاع على حجم الإقبال وتقييم معدلات المشاركة، مؤكدة الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والضوابط المنظمة لسير التصويت، لضمان توفير مناخ ملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وتابع أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي، سير عملية التصويت داخل اللجان من خلال فرق الرصد الميداني، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية.

ودعا حزب الجبهة الوطنية، المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق البرلماني المهم، والتعبير بحرية عن إرادتهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

انتخابات انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب عاصم الجزار الجبهة الوطنية البرلمان

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية
عادل إمام
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني
إيرينا يسري
