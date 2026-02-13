قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعو إلى الاستعداد للحرب مع فرنسا
حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة
لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية
أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026
من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل
اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية
التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ"الاختبار القضائي"
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 13 فبراير 2026| فيديو
مجلس الأمن: نرحب بالاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات قسد
نتنياهو: أشك في توصل واشنطن لاتفاق مع طهران
جيميل يضيف ميزة طال انتظارها لتنظيم البريد على أندرويد

Gmail
Gmail
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن تحديث جديد لتطبيق Gmail على نظام أندرويد، يتيح للمستخدمين إنشاء تصنيفات Labels جديدة مباشرة من الهاتف، في خطوة تعزز قدرات إدارة البريد الإلكتروني أثناء التنقل وتقرب تجربة التطبيق من نسخة الويب.

إنشاء التصنيفات مباشرة من أندرويد

وبحسب تقارير حديثة، أصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى خيار  إنشاء تصنيفات “Create label” من خلال القائمة الجانبية داخل تطبيق Gmail، حيث يمكن إنشاء تصنيف جديد فورا دون الحاجة إلى استخدام جهاز كمبيوتر، وهو ما كان يمثل قيدا سابقا أمام من يعتمدون على تنظيم البريد عبر تصنيفات مخصصة.

كما يتيح التحديث إمكانية حذف التصنيفات من الهاتف عبر الدخول إلى الإعدادات، ثم اختيار الحساب المطلوب، ومنه الانتقال إلى قسم “Manage labels” لإدارة التصنيفات القائمة، ويعرض التطبيق شارة تنبيه صغيرة مع وسم “New” لإخطار المستخدمين بتوفر الميزة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي جوجل إلى تحقيق تكافؤ أكبر بين وظائف تطبيق الهاتف ونسخة سطح المكتب، خاصة في ظل المنافسة مع تطبيقات بريد إلكتروني مثل مايكروسوفت Outlook وSpark، التي توفر أدوات تنظيم متقدمة عبر الهواتف الذكية.

ووفقا لـ جوجل، سيطرح التحديث بشكل تدريجي، ما يعني أن الميزة قد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، فيما لم تعلن الشركة بعد عن موعد وصولها إلى أجهزة آيفون العاملة بنظام iOS.

قسم “Manage labels”

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن إطلاق ما تسميه “تجارب الذكاء الاصطناعي المدمجة داخل Gmail”، ستقوم بإلغاء لوحة Gemini الجانبية لمشتركي خطتي AI Pro وAI Ultra.

وكان الوصول إلى هذه اللوحة داخل Gmail على الويب، من خلال النقر على أيقونة Gemini بجوار صورة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، وقد وفرت واجهة الدردشة هذه مجموعة من الميزات، من بينها تلخيص سلاسل رسائل البريد الإلكتروني، واقتراح ردود على الرسائل، وكتابة مسودات رسائل إلكترونية، والبحث عن معلومات من رسائل سابقة، والوصول إلى معلومات من ملفات Google Drive، والاطلاع على أحداث Google Calendar، وإنشاء أحداث جديدة في التقويم.

