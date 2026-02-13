جيميل يضيف ميزة طال انتظارها لتنظيم البريد على أندرويد

أعلنت شركة جوجل Google، عن تحديث جديد لتطبيق Gmail على نظام أندرويد، يتيح للمستخدمين إنشاء تصنيفات Labels جديدة مباشرة من الهاتف، في خطوة تعزز قدرات إدارة البريد الإلكتروني أثناء التنقل وتقرب تجربة التطبيق من نسخة الويب.

إنشاء التصنيفات مباشرة من أندرويد

وبحسب تقارير حديثة، أصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى خيار إنشاء تصنيفات “Create label” من خلال القائمة الجانبية داخل تطبيق Gmail، حيث يمكن إنشاء تصنيف جديد فورا دون الحاجة إلى استخدام جهاز كمبيوتر، وهو ما كان يمثل قيدا سابقا أمام من يعتمدون على تنظيم البريد عبر تصنيفات مخصصة.

كما يتيح التحديث إمكانية حذف التصنيفات من الهاتف عبر الدخول إلى الإعدادات، ثم اختيار الحساب المطلوب، ومنه الانتقال إلى قسم “Manage labels” لإدارة التصنيفات القائمة، ويعرض التطبيق شارة تنبيه صغيرة مع وسم “New” لإخطار المستخدمين بتوفر الميزة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي جوجل إلى تحقيق تكافؤ أكبر بين وظائف تطبيق الهاتف ونسخة سطح المكتب، خاصة في ظل المنافسة مع تطبيقات بريد إلكتروني مثل مايكروسوفت Outlook وSpark، التي توفر أدوات تنظيم متقدمة عبر الهواتف الذكية.

ووفقا لـ جوجل، سيطرح التحديث بشكل تدريجي، ما يعني أن الميزة قد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين في الوقت نفسه، فيما لم تعلن الشركة بعد عن موعد وصولها إلى أجهزة آيفون العاملة بنظام iOS.

قسم “Manage labels”

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن إطلاق ما تسميه “تجارب الذكاء الاصطناعي المدمجة داخل Gmail”، ستقوم بإلغاء لوحة Gemini الجانبية لمشتركي خطتي AI Pro وAI Ultra.

وكان الوصول إلى هذه اللوحة داخل Gmail على الويب، من خلال النقر على أيقونة Gemini بجوار صورة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى، وقد وفرت واجهة الدردشة هذه مجموعة من الميزات، من بينها تلخيص سلاسل رسائل البريد الإلكتروني، واقتراح ردود على الرسائل، وكتابة مسودات رسائل إلكترونية، والبحث عن معلومات من رسائل سابقة، والوصول إلى معلومات من ملفات Google Drive، والاطلاع على أحداث Google Calendar، وإنشاء أحداث جديدة في التقويم.