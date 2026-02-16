وجه الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، نصائح مهمة للمواطنين خلال شهر رمضان، مؤكداً على أهمية الاعتدال في تناول الطعام للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

وقال بهاء الدين ناجي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن الجسم يحتاج إلى وقت لتنشيط أجهزته، بما في ذلك الجهاز الهضمي، لذا يُفضل تناول كمية قليلة من الطعام أو بعض التمر عند الإفطار، ثم أداء صلاة المغرب، وبعدها تناول وجبة ثانية. وأضاف أن الإفراط في تناول كميات كبيرة بعد الإفطار قد يسبب مشكلات صحية.

كما شدد على ضرورة وجود طبق من السلطة والفواكه في وجبة الإفطار لتوفير الألياف والفيتامينات، وحث على تقليل السكريات والعصائر التي يفرط كثير من الناس في تناولها خلال الشهر الكريم.

باختصار، ينصح الدكتور ناجي باتباع نظام متوازن ومعتدل في رمضان: كميات مناسبة، تقسيم الوجبات، الاهتمام بالخضروات والفواكه، والحد من السكريات.