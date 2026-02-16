التمر والشوربة الخفيفة.. سر الهضم المريح والإفطار الصحي في رمضان.. فيديو

أكد الدكتور بهاء الدين ناجي استشاري التغذية العلاجية وعلاج السمنة، أن معظم مشكلات الهضم وزيادة الوزن خلال شهر رمضان سببها الطريقة الخاطئة في بدء الإفطار، مشيرًا إلى أن الجهاز الهضمي يعمل مثل العضلات التي تحتاج إلى “تسخين” قبل بذل مجهود.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المعدة والمريء والأمعاء تبقى في حالة خمول طوال ساعات الصيام، لذلك فإن تناول وجبة كبيرة مباشرة يؤدي إلى تقلصات وانتفاخ وعسر هضم، تمامًا كإصابة اللاعب إذا بدأ التمرين دون إحماء.

وأضاف أن البداية الصحيحة للإفطار تكون بتناول تمرتين أو ثلاث مع الماء أو القليل من الشوربة الخفيفة، ثم التوقف لدقائق قبل الوجبة الأساسية، لأن ذلك يساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجهاز الهضمي وتقليل حموضة المعدة وتجهيز إنزيمات الهضم قبل استقبال الطعام.

وأشار إلى أن الوجبة الرئيسية يجب أن تكون متوازنة وتضم كميات معتدلة من البروتين والخضروات والنشويات، محذرًا من الإفراط في البروتينات المقلية والدهون خاصة في رمضان، لأنها الأصعب هضمًا وتزيد الإحساس بالتخمة.