قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
خير وبركة ورحمة على شعب مصر.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان
استشاري المناعة بجامعة القاهرة تطالب بعمل فحوصات طبية للأطفال كل 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة توجه رسالة لمرضى السكر خلال رمضان

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
البهى عمرو

أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن صيام شهر رمضان يمثل فرصة ذهبية لتعزيز السلوكيات الصحية وتحسين نمط الحياة، مشددًا على أن القرار الطبي بالصيام لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن يجب أن يكون فرديًا وبعد استشارة الطبيب المعالج.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مرضى السكري يمكنهم الصيام حال استقرار حالتهم، مع ضرورة قياس مستوى السكر بانتظام، مؤكدًا أن القياس لا يفطر، وأنه يجب كسر الصيام إذا انخفضت النسبة عن 70 أو ارتفعت فوق 300، كما نصح بتقسيم الوجبات، وتقليل السكريات، وضبط جرعات الإنسولين بالتشاور مع الطبيب، لافتًا إلى أن غير المنتظمين أو من لديهم مضاعفات يُنصح بعدم صيامهم.

وأضاف أن مرضى ضغط الدم يمكنهم الصيام إذا كان الضغط تحت السيطرة، مع تقليل الملح والمنبهات والالتزام بالأدوية، بينما يُمنع الصيام لمرضى القلب غير المستقرين أو من أجروا جراحات حديثة.

وزارة الصحة الصحة رمضان حسام عبد الغفار الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

مباراة الجيش الملكي والأهلي

بيان رسمي من الجيش الملكي على أحداث الشغب خلال مواجهة الأهلي

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

ترشيحاتنا

الشاب الضحية بالغربية

اليوم.. جلسة محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شاب رميا بالرصاص في المحلة

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 231 مخالفة متنوعة لقائدي المركبات والسيارات

عروس المنوفية

اليوم.. استئناف محاكمة قاتل عروسه في المنوفية

بالصور

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد