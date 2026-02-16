الصحة توجه رسالة لمرضى السكر خلال رمضان

أكد حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن صيام شهر رمضان يمثل فرصة ذهبية لتعزيز السلوكيات الصحية وتحسين نمط الحياة، مشددًا على أن القرار الطبي بالصيام لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن يجب أن يكون فرديًا وبعد استشارة الطبيب المعالج.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مرضى السكري يمكنهم الصيام حال استقرار حالتهم، مع ضرورة قياس مستوى السكر بانتظام، مؤكدًا أن القياس لا يفطر، وأنه يجب كسر الصيام إذا انخفضت النسبة عن 70 أو ارتفعت فوق 300، كما نصح بتقسيم الوجبات، وتقليل السكريات، وضبط جرعات الإنسولين بالتشاور مع الطبيب، لافتًا إلى أن غير المنتظمين أو من لديهم مضاعفات يُنصح بعدم صيامهم.

وأضاف أن مرضى ضغط الدم يمكنهم الصيام إذا كان الضغط تحت السيطرة، مع تقليل الملح والمنبهات والالتزام بالأدوية، بينما يُمنع الصيام لمرضى القلب غير المستقرين أو من أجروا جراحات حديثة.