تحذير .. هؤلاء الاكثر عرضة لنقص فيتامين "د"

يؤدي نقص فيتامين د إلى مشاكل صحية وينظم فيتامين د مستويات الكالسيوم، وهو أمر بالغ الأهمية لعظام وأسنان قوية.

الأشخاص الأكثر عرضة لنقص فيتامين د

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر نقص فيتامين د :

تعرضك لأشعة الشمس محدود، إذ ينتج الجسم معظم فيتامين د عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس، لذا فإن الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلًا في الأماكن المغلقة، أو يعيشون في خطوط العرض الشمالية، أو يرتدون ملابس تغطي مساحة كبيرة من الجلد، هم الأكثر عرضة للخطر.

الشخص النباتي

اذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا فمعظم المصادر الطبيعية لفيتامين د حيوانية المصدر مثل الأسماك وصفار البيض والجبن والحليب والكبد.

لديك بشرة داكنة

الأشخاص ذوو البشرة الداكنة لديهم مستويات أعلى من الميلانين، مما يقلل من قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس

تعاني من زيادة الوزن

فيتامين د قابل للذوبان في الدهون ويمكن امتصاصه من الدم بواسطة الخلايا الدهنية وهذا يؤثر بشكل أكبر على الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 30.