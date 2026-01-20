قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
بث مباشر .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس السيسي في منتدى دافوس
جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش منتدى «دافوس» غدا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير .. هؤلاء الاكثر عرضة لنقص فيتامين "د"

نقص فيتامين د
نقص فيتامين د
اسماء محمد

يؤدي نقص فيتامين د إلى مشاكل صحية وينظم فيتامين د مستويات الكالسيوم، وهو أمر بالغ الأهمية لعظام وأسنان قوية.

الأشخاص الأكثر عرضة لنقص فيتامين د 

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم الأشخاص الأكثر عرضة لخطر نقص فيتامين د :

تعرضك لأشعة الشمس محدود، إذ ينتج الجسم معظم فيتامين د عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس، لذا فإن الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلًا في الأماكن المغلقة، أو يعيشون في خطوط العرض الشمالية، أو يرتدون ملابس تغطي مساحة كبيرة من الجلد، هم الأكثر عرضة للخطر.

الشخص النباتي 

اذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا فمعظم المصادر الطبيعية لفيتامين د حيوانية المصدر مثل الأسماك وصفار البيض والجبن والحليب والكبد.

لديك بشرة داكنة

الأشخاص ذوو البشرة الداكنة لديهم مستويات أعلى من الميلانين، مما يقلل من قدرة الجلد على إنتاج فيتامين د من التعرض لأشعة الشمس

تعاني من زيادة الوزن

  فيتامين د قابل للذوبان في الدهون ويمكن امتصاصه من الدم بواسطة الخلايا الدهنية وهذا يؤثر بشكل أكبر على الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة الجسم لديهم عن 30.

فيتامين د الاكثر عرضة نقص فيتامين د الاكثر عرضة لنقص فيتامين د الدهون

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ارشيفيه

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن بالدقهلية

محكمة

نظر محاكمة ربة منزل لاتهامها بالشروع في قتل نجلتها بالطالبية.. غدا

جثة

حاولت إلقاءها بالمصرف| إحالة ربة منزل للجنايات لاتهامها بالشروع في قـ.تل ابنتها بالطالبية

بالصور

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

