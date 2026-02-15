قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

من الكمون إلى القرفة.. 6 توابل طبيعية غنية بالحديد لدعم الطاقة والمناعة

ولاء خنيزي

الحديد عنصر أساسي لصحة الجسم، إذ يلعب دورًا محوريًا في تكوين الهيموجلوبين في خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أنسجة الجسم، كما يساهم في تصنيع الميوجلوبين الذي يمد العضلات بالأكسجين أثناء الحركة. نقصه يؤدي إلى شعور بالإرهاق المستمر، ضعف التركيز، وتراجع القدرة البدنية.

وبحسب تقرير نشره موقع Health، تحتوي بعض التوابل الشائعة على كميات ملحوظة من الحديد، ما يجعلها وسيلة ذكية لتعزيز النظام الغذائي، خصوصًا عند دمجها مع مصادر أخرى غنية بالحديد.

الكمون: مصدر مركّز للحديد

يعد الكمون من أغنى التوابل بالحديد بالنسبة لحجمه، إذ توفر الملعقة الواحدة نسبة مهمة من الاحتياج اليومي. يمكن إضافته إلى أطباق البقوليات، الأرز، الخضروات المشوية، أو اللحوم، ليمنح الوجبات نكهة دافئة وفائدة غذائية في الوقت ذاته.

الكركم: مضاد أكسدة ومصدر للحديد

إلى جانب احتوائه على الحديد، يحتوي الكركم على مركبات نباتية مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يجعله مفيدًا لدعم المناعة والصحة العامة. لتحسين امتصاص الحديد النباتي، ينصح بتناوله مع أطعمة غنية بفيتامين سي مثل الفلفل الأحمر أو الحمضيات.

الزنجبيل: إضافة غذائية مفيدة

رغم احتوائه على الحديد بمستوى أقل من بعض التوابل الأخرى، يظل الزنجبيل مصدرًا داعمًا للحديد، خصوصًا عند استخدامه بانتظام في الطهي أو المشروبات. يمكن بشره على الخضروات، إضافته للشاي، أو استخدامه في التتبيلات لتعزيز النكهة والفائدة الغذائية.

الحلبة: تعزيز الحديد ودعم الصحة

تحتوي بذور الحلبة على كمية جيدة من الحديد لكل ملعقة، فضلاً عن دورها المحتمل في دعم توازن السكر في الدم وتخفيف أعراض الدورة الشهرية. يمكن طحنها ضمن خلطات التوابل، إضافتها إلى أطباق العدس، أو تحضيرها كمشروب عشبي.

القرفة: نكهة وطاقة غذائية

إلى جانب دورها في الحلويات والمشروبات، توفر القرفة الحديد، وتساعد مركباتها النباتية على دعم مستويات السكر والكوليسترول في الدم. يمكن رشها على الفواكه، إضافتها للشوفان أو الزبادي، أو دمجها في أطباق مالحة لتعزيز النكهة والقيمة الغذائية.

اليانسون: لمسة عطرية غنية بالحديد

رغم استخدامه الأقل شيوعًا، يحتوي اليانسون على كمية جيدة من الحديد، ويمكن استخدام بذوره في الخبز، الشاي، أو خلطات التوابل، ما يضيف تنوعًا غذائيًا ونكهة عطرية مميزة للنظام اليومي.

من الأكثر عرضة لنقص الحديد؟

النساء في سن الإنجاب، الحوامل، الأطفال، ومن يتبعون حمية نباتية قد يكونون أكثر عرضة لانخفاض مستويات الحديد. كذلك فقدان الدم المتكرر أو التبرع الدوري يزيد من احتمالية النقص.

نصائح لزيادة امتصاص الحديد

التوابل وحدها لا تكفي لتغطية الاحتياج اليومي، لكنها تعزز الحصيلة الغذائية عند دمجها مع البقوليات، الحبوب المدعمة، اللحوم، الدواجن، والخضروات الورقية. كما أن تناول مصادر الحديد النباتية مع أطعمة غنية بفيتامين سي يساعد الجسم على الاستفادة القصوى من الحديد غير الهيمي.

