يا وش السعد.. عصام الحضري يهنئ زوجته بعيد ميلادها

هنأ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، زوجته بمناسبة عيد ميلادها برسالة رومانسية .

ونشر الحضري مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي اكس : " سنة جديدة سعيدة بإذن الله علينا يا ام ياسين يا وش السعد و كل سنة بتكون احلى و احسن من اللي قبلها عشان انتي فيها و منورة حياتنا ربنا يخليكي ليا وللولاد و يبعد عننا كل شر يا حبيبتي فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين " .

سنة جديدة سعيدة بإذن الله علينا يا ام ياسين يا وش السعد و كل سنة بتكون احلى و احسن من اللي قبلها عشان انتي فيها و منورة حياتنا ربنا يخليكي ليا وللولاد و يبعد عننا كل شر يا حبيبتي ❤️ ❤️❤️

فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين🧿🧿🧿🧿 pic.twitter.com/RdJOpuIgPD — Essam El-Hadary (@ElHadary) January 1, 2026

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة مصيرية أمام بنين يوم الإثنين المقبل في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد تصدره للمجموعة الثانية، يسعى الفراعنة للحفاظ على تفوقهم التاريخي واستكمال المشوار نحو اللقب.

مصر تتأهل متصدرة المجموعة الثانية

تصدر منتخب الفراعنة مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي 2–1 وجنوب أفريقيا 1–0، والتعادل مع أنجولا بدون أهداف، ليحجز مقعده في دور الـ16 لملاقاة بنين، ثالث المجموعة الرابعة بعد السنغال والكونغو الديمقراطية.

في المقابل، تأهل منتخب بنين إلى دور الـ16 بعدما حل ثالثا في المجموعة الرابعة ضمن قائمة أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست إذ استهل مشواره بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل ثم حقق الفوز على بوتسوانا بالنتيجة ذاتها قبل أن يتلقى خسارة جديدة أمام السنغال في الجولة الأخيرة.