قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 15 عاما على الرحيل.. تقرير التشريح يكشف أسرارا صادمة في جسد مايكل جاكسون
أعلى سعر دولار اليوم 2-1-2026
كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة
أستاذ اقتصاد: الذهب يتحول إلى خيار استثماري يجمع بين الأمان والنمو المالي
بين الإحلال والتقييم.. الري تستهدف 2700 منشأ مائي لرفع كفاءة المنظومة
تفاصيل مقـ.تل مستشار قائد الدعم السريع و5 مرافقين بغارة للجيش السوداني
أزمة أشرف داري تقترب من النهاية داخل الأهلي
تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب ميانمار
احذر.. السجن عقوبة حيازة برامج مصممة بدون تصريح من تنظيم الاتصالات
انتقام الصديق.. صبي يصور زميله عاريا وينشر الفيديو لاتهامه بالشـ.ـذوذ
انخفاض القيمة التسويقية لنجوم الدوري الإنجليزي.. ما موقف محمد صلاح؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كمونة: مهند لاشين بديل قوي.. صلاح المهاجم الثاني بعد مصطفى محمد

مهند لاشين
مهند لاشين
رباب الهواري

أشاد سمير كمونة، نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى الذي قدمه مهند لاشين، لاعب منتخب مصر، خلال مواجهة أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال سمير كمونة، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: «باستثناء منتخب مصر، أُرشح منتخبي المغرب والسنغال للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية».

وأضاف: «مهند لاشين من اللاعبين المميزين، وأرى أنه سيكون بديلًا قويًا خلال الفترة المقبلة، إلى جانب محمد شحاتة وصلاح محسن».

وتابع: «أُرشح صلاح محسن ليكون المهاجم الثاني للمنتخب بعد مصطفى محمد الذي أراه المهاجم الأساسي، كما أن أحمد فتوح قدم مباراة قوية، ويمتلك حلولًا مختلفة عن محمد حمدي، وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة في اختيار اللاعبين وفقًا لسير كل مباراة».

وأشاد كمونة بالمدير الفني للمنتخب قائلًا: «حسام حسن نجح في تبديلاته خلال مباريات البطولة الثلاث، ونجح في تصدر المجموعة، كما ظهر محمد الشناوي وبقية اللاعبين بمستوى مميز، خاصة في مواجهة جنوب أفريقيا».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أتمنى التوفيق لمنتخب مصر وجميع اللاعبين في الفترة المقبلة».

مهند لاشين منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تذاكر مترو الأنفاق

بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

منحة عيد الميلاد

1500 جنيه لكل فرد.. آخر موعد لصرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

أمطار

الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

ترشيحاتنا

البيض

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

فراخ مشوية

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

مياة الشرب بالشرقية

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

بالصور

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد