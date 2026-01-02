كمونة: مهند لاشين بديل قوي.. صلاح المهاجم الثاني بعد مصطفى محمد

أشاد سمير كمونة، نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى الذي قدمه مهند لاشين، لاعب منتخب مصر، خلال مواجهة أنجولا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال سمير كمونة، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: «باستثناء منتخب مصر، أُرشح منتخبي المغرب والسنغال للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية».

وأضاف: «مهند لاشين من اللاعبين المميزين، وأرى أنه سيكون بديلًا قويًا خلال الفترة المقبلة، إلى جانب محمد شحاتة وصلاح محسن».

وتابع: «أُرشح صلاح محسن ليكون المهاجم الثاني للمنتخب بعد مصطفى محمد الذي أراه المهاجم الأساسي، كما أن أحمد فتوح قدم مباراة قوية، ويمتلك حلولًا مختلفة عن محمد حمدي، وهو ما يمنح الجهاز الفني مرونة في اختيار اللاعبين وفقًا لسير كل مباراة».

وأشاد كمونة بالمدير الفني للمنتخب قائلًا: «حسام حسن نجح في تبديلاته خلال مباريات البطولة الثلاث، ونجح في تصدر المجموعة، كما ظهر محمد الشناوي وبقية اللاعبين بمستوى مميز، خاصة في مواجهة جنوب أفريقيا».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أتمنى التوفيق لمنتخب مصر وجميع اللاعبين في الفترة المقبلة».