المتعافون بمراكز صندوق مكافحة الإدمان يهدون وزيرة التضامن فانوس رمضان
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد خناقة الأعلى مشاهدة.. أيمن بهجت قمر: بحب السينما لأنها بتحط كل واحد في حجمه

ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

استنكر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت المعركة الدائرة بين عدد من الفنانين على السوشيال ميديا بسبب محاولة كل واحد منهم التأكيد أن مسلسله هو المتصدر والأعلى مشاهدة في موسم دراما رمضان.

وكتب أيمن بهجت قمر عبر فيسبوك: “عشان كده بحب السينما.. بتحط كل واحد في حجمه”، في إشارة إلى أهمية تقييم العمل الفني على أساس موضوعي.

يذكر أن الساعات الأخيرة حدثت فيما يشبه الخناقة، أو معركة كلامية بين الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي وياسمين عبد العزيز على صاحب المسلسل الأعلى مشاهدة في رمضان، حيث بدأها الفنان عمرو سعد حيث هاجم كل من روج أن مسلسله متصدر المشاهدات، ونشر تقارير وصفها بالمعتمدة وغير المزورة تؤكد أن مسلسله إفراج هو المتصدر.

فيما خرج بعد ذلك المخرج محمد سامي للجمهور عبر فيديو مصور بسيارة فارهة مرتديا أفخم الملابس ليدافع عن مسلسل زوجته "الست موناليزا" ، مؤكدا أن الأرقام تؤكد أن مسلسلها هو المتصدر، ساخرا من محاولات الآخرين تكذيب هذا الأمر، لتدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز بطلة مسلسل "وننسى اللي كان" على خط النار، ونشرت صورتها برفقة أم الإعلامية شيماء جمال، وعلقت ساخرة: "صورة يمكنك سماعها".

أيمن بهجت الأعلى مشاهدة ياسمين عبد العزيز

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

حمزة عبد الكريم

مدرب برشلونة أتلتيك يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد جاهزيته للمشاركة مع الفريق

النادي الأهلي

تفاصيل مبادرة 100 منزل أهلاوي في محافظات مصر

فليك

هانز فليك يعلن قائمة برشلونة لموقعة أتلتيك بلباو في الليجا

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

