بعد خناقة الأعلى مشاهدة.. أيمن بهجت قمر: بحب السينما لأنها بتحط كل واحد في حجمه

استنكر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت المعركة الدائرة بين عدد من الفنانين على السوشيال ميديا بسبب محاولة كل واحد منهم التأكيد أن مسلسله هو المتصدر والأعلى مشاهدة في موسم دراما رمضان.

وكتب أيمن بهجت قمر عبر فيسبوك: “عشان كده بحب السينما.. بتحط كل واحد في حجمه”، في إشارة إلى أهمية تقييم العمل الفني على أساس موضوعي.

يذكر أن الساعات الأخيرة حدثت فيما يشبه الخناقة، أو معركة كلامية بين الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي وياسمين عبد العزيز على صاحب المسلسل الأعلى مشاهدة في رمضان، حيث بدأها الفنان عمرو سعد حيث هاجم كل من روج أن مسلسله متصدر المشاهدات، ونشر تقارير وصفها بالمعتمدة وغير المزورة تؤكد أن مسلسله إفراج هو المتصدر.

فيما خرج بعد ذلك المخرج محمد سامي للجمهور عبر فيديو مصور بسيارة فارهة مرتديا أفخم الملابس ليدافع عن مسلسل زوجته "الست موناليزا" ، مؤكدا أن الأرقام تؤكد أن مسلسلها هو المتصدر، ساخرا من محاولات الآخرين تكذيب هذا الأمر، لتدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز بطلة مسلسل "وننسى اللي كان" على خط النار، ونشرت صورتها برفقة أم الإعلامية شيماء جمال، وعلقت ساخرة: "صورة يمكنك سماعها".