مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
تحقيقات وملفات

تفاصيل إحالة 92 مخالفة في 8 محافظات و26 حملة تفتيشية

ايمان البكش

في اطار متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين،تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر فبراير 2026 ، .

حملات تفتيشية على المحافظات

وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية من المهندس هيثم الدسوقى رئيس القطاع أنه تم تنفيذ عدد (26) حملة تفتيشية متنوعة (مخطط – مفاجئ – فحص شكاوى) في 8 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، أسوان، والإسكندرية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأداء التنفيذي ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للعمل المحلي.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملات شملت المرور على عدد من الأحياء والمراكز والمدن، وفحص (18) شكوى مقدمة من المواطنين في أحياء العمرانية والبساتين ومصر القديمة وشرق الإسكندرية والخليفة وغرب القاهرة والدقى والطالبية والسلام أول ومراكز ومدن كفر شكر وسوهاج وبنها والمنيا وطوخ، تنوعت ما بين التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات تراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات المالية والإدارية، ومشكلات المرافق والبيئة، وهو ما أسهم في تذليل عدد من المعوقات وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين.

لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة 

وشددت د.منال عوض ، على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية في جميع المحافظات، مؤكدة أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أي مبانٍ مخالفة أو متغيرات مكانية غير قانونية، وأنه لا تهاون في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جميع القيادات التنفيذية بالمحافظات، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة التواجد الميداني المستمر، والمتابعة الدورية لرصد أي مخالفات في مهدها، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تأخير.

إحالة (92) حالة إلى النيابات المختصة

وأشارت الدكتورة منال عوض أن جهود القطاع أسفرت عن إحالة (92) حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية وذلك في ضوء ما تم رصده من مخالفات تستوجب المساءلة ، مشيرة إلى أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش يواصل جهوده بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لرصد أي معوقات داخل الوحدات المحلية والعمل على معالجتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الجهاز الإداري المحلي.

التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

