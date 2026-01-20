بيراميدز يواجه الجونة في دور الـ 16 بكأس مصر

يستضيف نادي الجونة منافسه بيراميدز اليوم على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة بيراميدز ضد الجونة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وتأهل بيراميدز لدور الـ 16 بعد الفوز على فريق مسار بهدفين دون رد فيما تأهل فريق الجونة بعد إقصاء بترول أسيوط بنتيجة 2-1.

ويحاول فريق بيراميدز تحقيق لقب بطولة كأس مصر بعد خسارته النسخة الماضية أمام الزمالك في نهائي البطولة بركلات الترجيح.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - حامد حمدان

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي