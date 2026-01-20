قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيراميدز يواجه الجونة في دور الـ 16 بكأس مصر

بيراميدز
بيراميدز
عبدالله هشام

يستضيف نادي الجونة منافسه بيراميدز اليوم على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وتقام مباراة بيراميدز ضد الجونة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وتأهل بيراميدز لدور الـ 16 بعد الفوز على فريق مسار بهدفين دون رد فيما تأهل فريق الجونة بعد إقصاء بترول أسيوط بنتيجة 2-1.

ويحاول فريق بيراميدز تحقيق لقب بطولة كأس مصر بعد خسارته النسخة الماضية أمام الزمالك في نهائي البطولة بركلات الترجيح.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد - زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - أحمد توفيق - محمود زلاكة - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - حامد حمدان

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

الرقى والجرأة.. أنغام بفستان فضي بعد فوزها بجائزة حفل جوي أووردز

تجمع بين الرقى والجرأة .. أنغام بعد فوزها بجائزة المطربة المفضلة في حفل "جوي أووردز".
ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء الليمون المغلي قبل النوم؟

لماذا يبتعد الأبناء في المراهقة؟ظاهرة طبيعية أم أزمة أسرية..نصائح

أيهما أفضل للصحة.. الكابوتشا أم الخس البلدي؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

