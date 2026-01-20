قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
رياضة

تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

أعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الجونة في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة في الثانية والنصف من عصر اليوم، الثلاثاء، على استاد خالد بشارة بالجونة، في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - أحمد توفيق.

خط الوسط:  محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - علي جبر - طارق علاء - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - فيستون ماييلي.

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

زيلينسكي

زيلينسكي: يجب الضغط على روسيا لإنهاء الحرب

القدس

معروف الرفاعي: إسرائيل تريد أن تفرض سيادة كاملة على القدس

صورة ارشيفية

متحدث أونروا: هدم مكاتب الوكالة بحي الشيخ جراح تصعيد خطير

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

