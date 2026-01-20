تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الجونة في إطار بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة في الثانية والنصف من عصر اليوم، الثلاثاء، على استاد خالد بشارة بالجونة، في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - أحمد توفيق.

خط الوسط: محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - علي جبر - طارق علاء - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - فيستون ماييلي.