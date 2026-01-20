برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في دافوس ولقاؤه ترامب يحملان دلالات إستراتيجية مهمة

قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بـ مجلس الشيوخ، إن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمثلان تأكيدًا واضحًا على مكانة مصر الدولية والثقة التي يوليها المجتمع الدولي لسياساتها واستراتيجيتها التنموية.

وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشكل منصة هامة لتبادل الخبرات والأفكار حول التعاون الدولي، الابتكار، التكنولوجيا، ورأس المال البشري، وأن مشاركة مصر الفاعلة فيه تعكس التزام الدولة بالمساهمة في صناعة حلول للتحديات الاقتصادية العالمية ودفع مسيرة النمو والاستقرار في المنطقة.

وأكد وكيل صحة الشيوخ أن لقاء الرئيس السيسي بالرئيس ترامب يحمل دلالات استراتيجية مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يتيح تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري واستقرار المنطقة.

وأشار نائب الدقهليه إلى أن المنتدى يوفر فرصة لمصر لتسليط الضوء على نجاح خططها في التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويظهر للعالم قدرة القيادة المصرية على بناء شراكات دولية قوية، والاستفادة من التجارب العالمية في دعم الابتكار والنمو المستدام.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي لدافوس ولقاءه ترامب تأتي لتجسد رؤية مصر في لعب دور فاعل في صنع السياسات الدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الكبرى، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز دوره الإقليمي والدولي.