قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
بث مباشر .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس السيسي في منتدى دافوس
جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش منتدى «دافوس» غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في دافوس ولقاؤه ترامب يحملان دلالات إستراتيجية مهمة

حسين خضير
حسين خضير

قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بـ مجلس الشيوخ، إن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمثلان تأكيدًا واضحًا على مكانة مصر الدولية والثقة التي يوليها المجتمع الدولي لسياساتها واستراتيجيتها التنموية.

وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشكل منصة هامة لتبادل الخبرات والأفكار حول التعاون الدولي، الابتكار، التكنولوجيا، ورأس المال البشري، وأن مشاركة مصر الفاعلة فيه تعكس التزام الدولة بالمساهمة في صناعة حلول للتحديات الاقتصادية العالمية ودفع مسيرة النمو والاستقرار في المنطقة.

وأكد وكيل صحة الشيوخ أن لقاء الرئيس السيسي بالرئيس ترامب يحمل دلالات استراتيجية مهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يتيح تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري واستقرار المنطقة.

وأشار نائب الدقهليه إلى أن المنتدى يوفر فرصة لمصر لتسليط الضوء على نجاح خططها في التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويظهر للعالم قدرة القيادة المصرية على بناء شراكات دولية قوية، والاستفادة من التجارب العالمية في دعم الابتكار والنمو المستدام.

واختتم الدكتور حسين خضير حديثه بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي لدافوس ولقاءه ترامب تأتي لتجسد رؤية مصر في لعب دور فاعل في صنع السياسات الدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الكبرى، بما يخدم مصالح الوطن ويعزز دوره الإقليمي والدولي.

النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة يلتقي المخرج كريم الشناوي لبحث التعاون ودعم التجارب السينمائية الشابة

عزاء المؤلف طارق يوسف

حنان يوسف تستقبل عزاء شقيقها المؤلف طارق يوسف بالحامدية الشاذلية

هاني فرحات

هاني فرحات: دعم زوجتي بلا حدود .. ونجاح حفلاتي مع أنغام نتيجة عمل طويل| خاص

بالصور

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

المزيد