قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
بث مباشر .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس السيسي في منتدى دافوس
جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش منتدى «دافوس» غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: مشاركة الرئيس السيسي في دافوس تعزز حضور مصر بدوائر صنع القرار الاقتصادي العالمي

النائب أحمد السبكي
النائب أحمد السبكي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد السبكي أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس تمثل فرصة مهمة لاستعراض الجهود الشاملة التي تبذلها الدولة المصرية في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتسليط الضوء على التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، في ظل رؤية واضحة تستهدف تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح السبكي في بيان له أن المنتدى يشكل منصة دولية مؤثرة لعرض السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، إلى جانب إبراز ما تحقق من استقرار مالي و نقدي، وقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية وامتصاص الصدمات المتتالية.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تتيح فرصة مباشرة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تمتلكها مصر في قطاعات استراتيجية متعددة، من بينها الطاقة التقليدية والمتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، والنقل واللوجستيات، والتحول الرقمي، والرعاية الصحية، وهي قطاعات تمثل نقاط جذب حقيقية لرؤوس الأموال الأجنبية في ضوء ما تتمتع به مصر من سوق كبير، وموقع جغرافي متميز، وبنية تشريعية داعمة للاستثمار.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن منتدى دافوس، بما يضمه من قادة دول، ورؤساء مؤسسات اقتصادية كبرى، وممثلي كبرى الشركات العالمية، يتيح مساحة واسعة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا الاقتصادية الدولية، وهو ما يعزز من قدرة مصر على توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية، وبناء شراكات جديدة قائمة على المصالح المشتركة، ودعم معدلات التبادل التجاري والاستثماري مع مختلف الأطراف الدولية.

وأكد أن الحضور المصري في هذا المحفل الدولي يسهم في تعزيز مكانة الدولة المصرية على الساحة الدولية، ويعكس صورة دولة مستقرة تمتلك رؤية تنموية طموحة، وتسعى للاندماج الإيجابي في الاقتصاد العالمي، والمشاركة الفاعلة في النقاشات المتعلقة بمستقبل النمو، والتكنولوجيا، والابتكار، والاستثمار في رأس المال البشري.

ولفت السبكي إلى أن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة في الملفات السياسية والاقتصادية، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، ويخدم مسارات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين.

واختتم الدكتور أحمد السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس في منتدى دافوس تعكس ثقة الدولة في مسارها الاقتصادي، وحرصها على تعظيم الاستفادة من المنصات الدولية الكبرى لجذب الاستثمارات، وتعزيز مكانة مصر كوجهة واعدة ومحورية في خريطة الاقتصاد العالمي.

النائب أحمد السبكي الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس مسار الإصلاح الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة يلتقي المخرج كريم الشناوي لبحث التعاون ودعم التجارب السينمائية الشابة

عزاء المؤلف طارق يوسف

حنان يوسف تستقبل عزاء شقيقها المؤلف طارق يوسف بالحامدية الشاذلية

هاني فرحات

هاني فرحات: دعم زوجتي بلا حدود .. ونجاح حفلاتي مع أنغام نتيجة عمل طويل| خاص

بالصور

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

المزيد