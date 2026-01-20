البنك المركزي: لن يكون هناك طالب متفوق دون دعم

اعرب حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري عن سعادته لحضور إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية مؤكدا أن الاستثمار في البشر من مستهدفات التنمية المستدامة.

وأضاف خلال كلمته أن التعليم هو المحرك الأساسي لتقدم واحد اهم ركائز استراتيجية الدولة مؤكدا أن الشراكة مع التعليم العالي يهدف لإتاحة الفرصة لطلاب المتميزين باستكمال تعليمهم بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة.

وأشار إلى أن عند علمه بما حدث من توقف برنامج المعونة الأمريكية قام بالتواصل مع وزير التعليم العالي لا يجد حلا لهذه المشكلة لافتا أنه سيتم إنشاء صندوق منفصل لمبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية سيكون به مساهمات من جميع المؤسسات لاستدامة المبادرة مؤكدا أنه لن يكون هناك طالب متفوق دون دعم.