لاكتشاف المواهب في تجويد وترتيل القرآن.. موعد عرض برنامج دولة التلاوة

يُعرض برنامج "دولة التلاوة" على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، في بث مباشر في تمام الساعة التاسعة مساءً كل يوم جمعة وسبت.

ويقدم هذا البرنامج فرصة ثمينة لاكتشاف المواهب الجديدة في فنون تجويد وترتيل القرآن الكريم، وهو يعد من المبادرات التي تدعم ثقافة القرآن الكريم في المجتمع المصري والعالم الإسلامي.

عرض وتوزيع البرنامج

يُبث برنامج "دولة التلاوة" عبر عدة منصات لتوفير سهولة الوصول إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم.

ويذاع البرنامج على قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، في ساعة ثابتة من كل أسبوع.

ويجعل هذا التنوع في القنوات، من السهل متابعة البرنامج سواء كان المشاهد متواجدًا في مصر أو في أي مكان آخر.

عدد المتسابقين والمشاركة

شهد البرنامج مشاركة ضخمة من المتسابقين، حيث تقدم أكثر من 14 ألف شخص من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتم إجراء اختبارات تمهيدية لاختيار أفضل الأصوات والمواهب، وتم تصفيتهم عبر مراحل متعددة، ليصل العدد في النهاية إلى 32 متسابقًا يتنافسون في الحلقات النهائية.

لجنة التحكيم

تتكون لجنة تحكيم البرنامج من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي.

ويتواجد في اللجنة كل من الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يضم عددا من ضيوف الشرف من كبار العلماء، مثل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وكذلك القارئ الشيخ أحمد نعينع والشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

جوائز ضخمة للفائزين

تصل قيمة الجوائز الإجمالية للبرنامج إلى 3.5 مليون جنيه مصري، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما.

كما يتم تكريم الفائزين بتسجيل المصحف الشريف بصوتيهما، وإذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم، بالإضافة إلى شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل، وهو ما يمثل تكريمًا كبيرًا للمواهب الفائزة.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

يهدف برنامج "دولة التلاوة" إلى إحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وكذلك دعم المواهب القرآنية الشابة التي تحمل في صوتها جمالًا روحانيًا قادرًا على إحياء مشاعر الناس.

وفي هذا الإطار، يعزز البرنامج مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي. يقدم البرنامج المذيعة آية عبد الرحمن التي تساهم في توجيه المسابقة بشكل محترف وجذاب.

التعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة

يأتي برنامج دولة التلاوة في إطار تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بهدف دعم الثقافة القرآنية وتعزيز مكانة مصر في هذا المجال، ويمثل خطوة كبيرة نحو نشر الثقافة القرآنية وتطوير أبعادها في المجتمع المصري والعربي.

ويُعد برنامج "دولة التلاوة" مشروعًا متميزًا لاكتشاف وتكريم أصوات قرآنية جديدة، وهو علامة فارقة في مجال المسابقات القرآنية ويعزز مكانة مصر في هذا المجال الروحي المهم.