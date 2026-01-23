قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لاكتشاف المواهب في تجويد وترتيل القرآن.. موعد عرض برنامج دولة التلاوة

دولة التلاوة
دولة التلاوة
منار عبد العظيم

يُعرض برنامج "دولة التلاوة" على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، في بث مباشر في تمام الساعة التاسعة مساءً كل يوم جمعة وسبت. 

ويقدم هذا البرنامج فرصة ثمينة لاكتشاف المواهب الجديدة في فنون تجويد وترتيل القرآن الكريم، وهو يعد من المبادرات التي تدعم ثقافة القرآن الكريم في المجتمع المصري والعالم الإسلامي.

عرض وتوزيع البرنامج

يُبث برنامج "دولة التلاوة" عبر عدة منصات لتوفير سهولة الوصول إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم. 

ويذاع البرنامج على قنوات الحياة وCBC والناس، إضافة إلى منصة Watch It، في ساعة ثابتة من كل أسبوع.

ويجعل هذا التنوع في القنوات، من السهل متابعة البرنامج سواء كان المشاهد متواجدًا في مصر أو في أي مكان آخر.

عدد المتسابقين والمشاركة

شهد البرنامج مشاركة ضخمة من المتسابقين، حيث تقدم أكثر من 14 ألف شخص من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتم إجراء اختبارات تمهيدية لاختيار أفضل الأصوات والمواهب، وتم تصفيتهم عبر مراحل متعددة، ليصل العدد في النهاية إلى 32 متسابقًا يتنافسون في الحلقات النهائية.

لجنة التحكيم

تتكون لجنة تحكيم البرنامج من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي.

ويتواجد في اللجنة كل من الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني. 

كما يضم عددا من ضيوف الشرف من كبار العلماء، مثل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وكذلك القارئ الشيخ أحمد نعينع والشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

جوائز ضخمة للفائزين

تصل قيمة الجوائز الإجمالية للبرنامج إلى 3.5 مليون جنيه مصري، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما.

كما يتم تكريم الفائزين بتسجيل المصحف الشريف بصوتيهما، وإذاعته عبر قناة مصر قرآن كريم، بالإضافة إلى شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل، وهو ما يمثل تكريمًا كبيرًا للمواهب الفائزة.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

يهدف برنامج "دولة التلاوة" إلى إحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وكذلك دعم المواهب القرآنية الشابة التي تحمل في صوتها جمالًا روحانيًا قادرًا على إحياء مشاعر الناس. 

وفي هذا الإطار، يعزز البرنامج مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي. يقدم البرنامج المذيعة آية عبد الرحمن التي تساهم في توجيه المسابقة بشكل محترف وجذاب.

التعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة

يأتي برنامج دولة التلاوة في إطار تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بهدف دعم الثقافة القرآنية وتعزيز مكانة مصر في هذا المجال، ويمثل خطوة كبيرة نحو نشر الثقافة القرآنية وتطوير أبعادها في المجتمع المصري والعربي.

ويُعد برنامج "دولة التلاوة" مشروعًا متميزًا لاكتشاف وتكريم أصوات قرآنية جديدة، وهو علامة فارقة في مجال المسابقات القرآنية ويعزز مكانة مصر في هذا المجال الروحي المهم.

موعد عرض برنامج دولة التلاوة دولة التلاوة عرض برنامج دولة التلاوة حلقات برنامج دولة التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

شوبير

شوبير يكشف عن سبب فشل صفقة الفاخوري للأهلي

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير

دوري أبطال أفريقيا| مصطفى شوبير: حققنا فوزًا مهمًّا على يانج أفريكانز

الهلال السوداني

دوري أبطال أفريقيا.. صن داونز يتعادل مع الهلال السوداني 1-1 في نص ساعة

النادي الأهلي

وائل جمعة يكشف عن نجم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال افريقيا

بالصور

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة
طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة
طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن.. حلويات سريعة ولذيذة

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد