ترامب يعلن: روبيو وبلير وكوشنر أعضاء في مجلس السلام بشأن غزة

أعلن البيت الأبيض أسماء أعضاء ما سمي "مجلس السلام" الذي سيشرف بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإدارة المؤقتة لقطاع غزة الذي لا يزال يشهد عدوانا غاشما من جانب الاحتلال رغم وقف إطلاق نار هش دخل حيز التنفيذ في أكتوبر.

وشملت الأسماء التي أعلنها البيت الأبيض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء ⁠البريطاني السابق توني ‍بلير وصهر ترامب جاريد كوشنر.

وتشير الخطة ترامب التي تم الكشف عنها في أكتوبر إلى أن ترامب سيرأس المجلس بنفسه.

وقد وافقت إسرائيل وحركة حماس على خطة ترامب التي تنص على تأسيس هيئة فلسطينية ⁠تكنوقراط تحت إشراف ما أطلق عليه "مجلس سلام" دولي بهدف متابعة إدارة قطاع غزة خلال فترة انتقالية.

وسبق أن قال كثير من ‌خبراء حقوق الإنسان والمعنيين بالدفاع عنها إن إشراف ترامب على مجلس لمراقبة إدارة ‌منطقة ليست ⁠أمريكية أشبه بالصور الاستعمارية، في حين تم توجيه انتقادات العام الماضي لمشاركة بلير بسبب دوره في غزو العراق وتاريخ بريطانيا الاستعماري في الشرق الأوسط.

ولم يحدد بيان البيت الأبيض مسؤوليات كل عضو، ولا تتضمن الأسماء أي فلسطينيين. وقال ‍البيت الأبيض إنه من المقرر إعلان المزيد من الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة.

وقال البيت الأبيض ​إن ​المجلس يضم أيضا الملياردير مارك روان المسؤول التنفيذي في مجال الاستثمار المباشر وأجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي وروبرت جابرييل مستشار ترامب، مضيفا أن نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة السابق للشرق الأوسط، سيضطلع بدور الممثل السامي لغزة.

وأعلن البيت الأبيض تعيين الميجور جنرال جاسبر جيفيرز القائد السابق للعمليات الخاصة الأمريكية قائدا لقوة الاستقرار الدولية.

وأعلن البيت الأبيض ‍أيضا "مجلسا تنفيذيا لغزة" مؤلفا من 11 عضوا يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ومنسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط سيجريد كاج ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي والملياردير الإسرائيلي القبرصي ​ياكير جاباي، إلى جانب بعض أعضاء المجلس التنفيذي. وقال البيت الأبيض إن هذا المجلس الإضافي سيدعم مكتب ملادينوف والهيئة التكنوقراط الفلسطينية.