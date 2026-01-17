المؤتمر: رسالة ترامب للرئيس السيسي تأكيد دولي على ثقل مصر ودورها المحوري

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، إن الرسالة الرسمية التي بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تضمنته من إشادة بالقيادة المصرية التاريخية، تعكس تقديرًا دوليًا للدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار الإقليمي وصناعة التوازنات في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف «جبر»، في تصريحات له اليوم، أن الإشارة إلى الدور المصري تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحركات المكثفة التي تقودها القاهرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهودها المستمرة للتهدئة واحتواء التصعيد، بما يعكس ثقة الأطراف الدولية في قدرة مصر على إدارة الملفات المعقدة والتعامل مع الأزمات بحكمة ومسؤولية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن التحركات المصرية تجاه وقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، تؤكد أن القاهرة تتحرك وفق رؤية شاملة تستهدف تثبيت الاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع، لافتًا إلى أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا أساسيًا في تقريب وجهات النظر ودفع مسارات التهدئة وبناء الثقة.

وأكد القبطان محمود جبر، أن اتفاق شرم الشيخ يمثل نموذجًا واضحًا لقدرة الدولة المصرية على جمع الأطراف المختلفة على طاولة واحدة، وتحقيق تقدم تدريجي في الملفات الشائكة، بما يفتح المجال أمام مراحل أكثر تقدمًا تسهم في دعم الأمن والسلم الإقليميين.

واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر تصريحاته بالتأكيد على أن الدور المصري في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، يظل ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار، ويحظى بتقدير متزايد من القوى الدولية الفاعلة.