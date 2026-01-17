برلمانية: انعقاد لجنة إدارة غزة بالقاهرة يعكس الثقة الدولية في القيادة المصرية

أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انطلاق أعمال اللجنة المشتركة لإدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة من العاصمة المصرية القاهرة، يعكس اعترافًا دوليًا وعربيًا صريحًا بالدور التاريخي والاستراتيجي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها قائدًا إقليميًا فاعلًا وراعياً أساسياً للاستقرار وصناعة الحلول في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صحفي رحّبت خلاله النائبة بما وصفته بـ«الخطوة الحكيمة»، مؤكدة أنها تمثل تتويجًا لمسار دبلوماسي مكثف قادته الدولة المصرية بحكمة واقتدار، جعل منها مركزًا للحلول ومنصة ثقة مشتركة تحظى بقبول مختلف الأطراف. وأوضحت أن اختيار القاهرة لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج سياسة مصرية متوازنة قائمة على احترام القانون الدولي، والحياد الإيجابي، والعمل المسؤول، وهو ما رسّخ مكانة مصر كركيزة أساسية في هندسة الأمن والسلام الإقليميين.

وفيما يتعلق بدور المؤسسة التشريعية، أوضحت النائبة سچى عمرو هندي أن مجلس النواب، وعلى رأسه لجنة العلاقات الخارجية، يتابع ويدعم هذا المسار بكل قوة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن واستقرار المنطقة، وأن القضية الفلسطينية ستظل في صميم الوجدان والالتزام القومي للدولة المصرية.

وفي إطار الرؤية المصرية الشاملة، شددت عضو لجنة العلاقات الخارجية على أن مصر ستبقى الضامن الأساسي للعملية السياسية برمتها، ولن تسمح بأي انحراف عن أهدافها الإنسانية والسياسية العليا، وفي مقدمتها رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف. كما حذرت من خطورة الفصل بين الإجراءات العاجلة والمسار السياسي النهائي، مؤكدة أن كل مرحلة يجب أن تقود بشكل حتمي نحو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتمت النائبة سچى عمرو هندي بيانها بتوجيه التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية الباسلة، التي تحمي حدود الوطن وتؤمّن مسارات السلام، وللشعب المصري العظيم الذي يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية. وقالت: «إن هذا الدور المصري هو رسالة واضحة للعالم بأن مصر، بحكمتها وتضحياتها وإرادتها، قادرة على أن تكون نبراس أمل وحصن أمان، وستواصل دورها التاريخي في الدفاع عن الحق والعدل والإنسانية».