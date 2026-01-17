قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: انعقاد لجنة إدارة غزة بالقاهرة يعكس الثقة الدولية في القيادة المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انطلاق أعمال اللجنة المشتركة لإدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة من العاصمة المصرية القاهرة، يعكس اعترافًا دوليًا وعربيًا صريحًا بالدور التاريخي والاستراتيجي الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها قائدًا إقليميًا فاعلًا وراعياً أساسياً للاستقرار وصناعة الحلول في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صحفي رحّبت خلاله النائبة بما وصفته بـ«الخطوة الحكيمة»، مؤكدة أنها تمثل تتويجًا لمسار دبلوماسي مكثف قادته الدولة المصرية بحكمة واقتدار، جعل منها مركزًا للحلول ومنصة ثقة مشتركة تحظى بقبول مختلف الأطراف. وأوضحت أن اختيار القاهرة لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج سياسة مصرية متوازنة قائمة على احترام القانون الدولي، والحياد الإيجابي، والعمل المسؤول، وهو ما رسّخ مكانة مصر كركيزة أساسية في هندسة الأمن والسلام الإقليميين.

وفيما يتعلق بدور المؤسسة التشريعية، أوضحت النائبة سچى عمرو هندي أن مجلس النواب، وعلى رأسه لجنة العلاقات الخارجية، يتابع ويدعم هذا المسار بكل قوة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن واستقرار المنطقة، وأن القضية الفلسطينية ستظل في صميم الوجدان والالتزام القومي للدولة المصرية.

وفي إطار الرؤية المصرية الشاملة، شددت عضو لجنة العلاقات الخارجية على أن مصر ستبقى الضامن الأساسي للعملية السياسية برمتها، ولن تسمح بأي انحراف عن أهدافها الإنسانية والسياسية العليا، وفي مقدمتها رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وتمكينه من حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف. كما حذرت من خطورة الفصل بين الإجراءات العاجلة والمسار السياسي النهائي، مؤكدة أن كل مرحلة يجب أن تقود بشكل حتمي نحو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واختتمت النائبة سچى عمرو هندي بيانها بتوجيه التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية الباسلة، التي تحمي حدود الوطن وتؤمّن مسارات السلام، وللشعب المصري العظيم الذي يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية. وقالت: «إن هذا الدور المصري هو رسالة واضحة للعالم بأن مصر، بحكمتها وتضحياتها وإرادتها، قادرة على أن تكون نبراس أمل وحصن أمان، وستواصل دورها التاريخي في الدفاع عن الحق والعدل والإنسانية».

سچى عمرو هندي لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب قطاع غزة عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يونايتد ضد السيتي.. الشوط الأول ينتهي بلا أهداف في ديربي مانشستر

اتحاد الغوص والإنقاذ

الجمعية العمومية لاتحاد الغوص والإنقاذ تعتمد تعديلات اللائحة بالإجماع

منتخب مصر

3 ملايين و200 ألف دولار جائزة منتخب مصر حال الفوز بـ المركز الثالث

بالصور

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد