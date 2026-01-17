قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوري يبدأ عملا عسكريا في منطقة معدان بريف الرقة
الرئيس السيسي: حوافز جديدة لشركات البترول والغاز والتعدين لزيادة الاستكشاف والإنتاج .. وأول مسح جوي شامل للثروات المعدنية.. تنويع مصادر إمدادات الغاز
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا
وشه حلو على المصريين .. من هو جلال جيد حكم مباراة مصر ونيجيريا؟
الجيش السوري: نهيب بالمدنيين في غرب الفرات الابتعاد عن مواقع عناصر العمال الكردستاني وقسد بشكل فوري
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسالة ترامب للرئيس السيسي اعتراف بمكانة مصر الاستراتيجية

النائب أحمد السبكي
النائب أحمد السبكي
محمد الشعراوي

أشاد النائب أحمد السبكي بالرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنها تحمل اعترافا دوليا صريحا بمكانة مصر الاستراتيجية ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي كما أنها تعكس تقديرا متزايدا لقدرة القيادة المصرية على إدارة الأزمات المعقدة بحنكة سياسية وواقعية، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب من الدول الكبرى تقدير دور القاهرة كقوة توازن قادرة على احتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف.

وأكد السبكي في بيان له أن الإشادة الأمريكية بدور مصر في ملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة تؤكد أن القاهرة ما تزال حجر الزاوية في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وأن تحركها منذ اندلاع الأزمة كان مدفوعا بمسؤولية تاريخية وأمن قومي راسخ موضحا أن مصر تعاملت مع الأزمة بما يعكس حرصها على حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة الصراع، فضلا عن السعي إلى تحقيق توازن يضمن عدم تهديد أمن دول الجوار و هذا الدور ساهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي في مصر كوسيط قادر على صياغة حلول سياسية قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها جهود وقف التصعيد وإعادة بناء مسارات التهدئة.

ولفت السبكي إلى أن ما تضمنته رسالة ترامب من استعداد لاستئناف الوساطة الأمريكية في ملف سد النهضة يمثل دعما واضحا لموقف مصر، ويؤكد إدراكا دوليا متزايدا لخطورة أي مسارات أحادية في إدارة الموارد المائية المشتركة والتأكيد الأمريكي على عدم جواز سيطرة دولة واحدة على منابع نهر النيل على حساب دول المصب يمثل سندا سياسيا وقانونيا قويا لمصر، ويعزز من موقفها في المفاوضات القائمة على احترام القانون الدولي ومبادئ الاستخدام العادل والمنصف للأنهار العابرة للحدود و هذا التوجه لا يتعارض مع حق إثيوبيا في التنمية، لكنه يضع حدودا واضحة لضمان عدم الإضرار بأمن مصر والسودان المائي.

واختتم السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ظلت ملتزمة بخيار التفاوض والحوار، مع التمسك الكامل بحقوقها التاريخية في مياه النيل، مشددا على أن هذا النهج يعكس قوة الدولة وثقتها في حماية مصالحها الحيوية دون الانجرار إلى التصعيد مشددا على أن الرسالة الأمريكية تمثل فرصة دبلوماسية ينبغي البناء عليها لتسريع الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن تدفق المياه بشكل منتظم وقابل للتنبؤ، خاصة خلال فترات الجفاف، ويصون حقوق الأجيال القادمة.

النائب أحمد السبكي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

التشكيل الرسمي لـ مباراة يونايتد والسيتي في ديربي مانشستر بالدوري الإنجليزي

الركراكي

عاشت الكرة الافريقية.. الركراكي يتحدث عن مواجهة السنغال

مانشستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

بالصور

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد