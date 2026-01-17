قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نفحات رمضان تقترب.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان غدا
وزير الخارجية: ترامب يقدم دعوة للرئيس السيسي للانضمام لمجلس السلام
محافظ القليوبية يفتتح مستشفى طوخ المركزي بعد 5 سنوات من هدمها
الجيش السوري يبدأ عملا عسكريا في منطقة معدان بريف الرقة
الرئيس السيسي: حوافز جديدة لشركات البترول والغاز والتعدين لزيادة الاستكشاف والإنتاج .. وأول مسح جوي شامل للثروات المعدنية.. تنويع مصادر إمدادات الغاز
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا
وشه حلو على المصريين .. من هو جلال جيد حكم مباراة مصر ونيجيريا؟
الجيش السوري: نهيب بالمدنيين في غرب الفرات الابتعاد عن مواقع عناصر العمال الكردستاني وقسد بشكل فوري
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسالة ترامب للرئيس السيسي تعكس تقديرا عالميا لدور مصر في اتفاق غزة

النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب
النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

قال النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، إن الرسالة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، وتعكس حجم التقدير الدولي للدور المصري المحوري في إدارة الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها نجاح القاهرة في إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد مزيرق في بيان له ، أن هذا التقدير لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج سياسة مصرية رشيدة انتهجها الرئيس السيسي منذ سنوات، تقوم على الجمع بين الثوابت الوطنية، والمسؤولية الإنسانية، والقدرة على التواصل مع جميع الأطراف، بما جعل من مصر وسيطًا نزيهًا وفاعلًا لا غنى عنه في ملفات المنطقة المعقدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توقيت الرسالة يحمل دلالة خاصة، في ظل حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وهو ما يؤكد أن المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، بات يدرك أن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق دون دور مصري قوي ومتوازن، قادر على منع الانزلاق إلى صراعات أوسع، وحماية المدنيين، ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية.

وأوضح النائب مصطفى مزيرق، أن إشادة الرئيس الأمريكي بالدور المصري في غزة تمثل اعترافًا واضحًا بقدرة الدولة المصرية على قيادة جهود السلام، وتعكس ثقة دولية في الرؤية المصرية التي تضع أمن المنطقة وحقوق الشعوب في صدارة أولوياتها، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في الحياة والأمن والكرامة.

وفيما يتعلق بانعكاسات الرسالة على العلاقات المصرية الأمريكية، أكد مزيرق، أن هذه الرسالة تمثل دفعة قوية لمسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتفتح آفاقًا أوسع لتعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشددًا على أن القاهرة كانت وستظل شريكًا موثوقًا في دعم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الفوضى والإرهاب.

واختتم النائب مصطفى مزيرق بيانه بالتأكيد على أن القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في إعادة صياغة مكانة مصر الإقليمية والدولية، وترسيخ دورها كرقم صعب في معادلات المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل الدولية تعكس احترام العالم لإرادة الدولة المصرية، ولدورها التاريخي في حماية الأمن القومي العربي وصون السلام الإقليمي.

النائب مصطفى مزيرق الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة الأزمات الإقليمية وقف إطلاق النار قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

ترشيحاتنا

تريند كوباية الشاي

كوباية الشاي .. تريند جديد يثير القلق على السوشيال ميديا

مكرونة بالشاورما

طريقة عمل مكرونة بالشاورما.. شهية وغير تقليدية

نسرين أمين

نسرين أمين تستعرض رشاقتها بجمبسوت ملفت.. شاهد

بالصور

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد