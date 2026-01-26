الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضد برنامج إيلون ماسك "جروك"

فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا مع شركة التكنولوجيا الأمريكية "إكس" بشأن برنامج الدردشة الآلي "جروك" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد قيامه بإنشاء صور جنسية لنساء وأطفال.

ونقلت منصة أوربيان نيوز روم الأوروبية عن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، هينا فيركونين قولها اليوم الاثنين: "إن الصور الجنسية المفبركة التي تُنشر دون موافقة النساء والأطفال تُعد شكلاً عنيفًا وغير مقبول من أشكال الإذلال".

ويهدف التحقيق إلى التحقق مما إذا كانت شركة "إكس" قد امتثلت بالتزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك واجب "التقييم الدقيق للمخاطر النظامية والتخفيف من حدتها"، وفقًا لما ذكرته المفوضية، التي تعمل كهيئة رقابية رقمية في الاتحاد الأوروبي، في بيان لها.

وأضافت المفوضية: "يشمل ذلك المخاطر المتعلقة بنشر محتوى غير قانوني في الاتحاد الأوروبي، مثل الصور الجنسية الصريحة المُعدلة، بما في ذلك المحتوى الذي قد يرقى إلى مستوى مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال". وتابعت: "يبدو أن هذه المخاطر قد تحققت، مما عرض مواطني الاتحاد الأوروبي لأضرار جسيمة".

تعرضت منصة التواصل الاجتماعي "جروك" التابعة لإيلون ماسك لانتقادات حادة في الأسابيع الأخيرة بعد أن سمحت للمستخدمين باستبدال ملابس النساء رقميًا بملابس سباحة (بيكيني)، وفي بعض الحالات، بإنشاء صور جنسية لقاصرين.

وبعد موجة غضب دولية واسعة، فرضت "إكس" بعض القيود في منتصف يناير الجاري وتشمل هذه القيود منع "جروك" من "السماح بتعديل صور أشخاص حقيقيين يرتدون ملابس كاشفة مثل البيكيني"، وقصر خاصية إنشاء الصور في روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي على المشتركين المدفوعين، وفقًا لبيان صادر عن "إكس".