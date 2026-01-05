الفرقة القومية تعانق مؤلفات عمار الشريعى بالأوبرا

عانقت الفرقة القومية العربية للموسيقى مؤلفات الراحل عمار الشريعى فى " سهرة شريعى " أقامتها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام وقادها المايسترو الدكتور مصطفى حلمى .

ففى المسرح الكبير إحتشد عدد ضخم من عشاق الفنون الجادة للغوص فى بحر النغم والإستمتاع بأعمال صاحب الألحان الأيقونية التى تلامس الروح وتعبر عن المشاعر الإنسانية بعذوبة، وبين الذكريات إرتقى الخيال إلى آفاق الأحلام وتشكلت عوالم الجمال فى المزيج المتنوع بين المؤلفات الغنائية والدرامية والتى أداها بإقتدار نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا أحمد عصام، منار سمير، محمد طارق، آيات فاروق، إيناس عز الدين، مى حسن، أحمد عفت والطفلة جنى عفت وكان منها أرابيسك، الشهد والدموع، وبتسأل يا حبيبى، سيبولى قلبى وارحلوا، أبو العلا البشرى لو مش هتحلم معايا، مبسوطين، طبعاً أحباب، حبيبتى من ضفايرها، أكثر من روحى، العائلة، عربية يا أرض فلسطين، إن كنت ليا وأنا ليك، حديث الصباح والمساء، عجيب الحب، الأيام، كان في فراشة، زيزينيا، الحدود، إلى جانب موسيقى إمراة من زمن الحب .

جاءت السهرة ضمن استراتيجيات وزارة الثقافة ودار الأوبرا لإعادة إكتشاف ونشر الألحان المدموغة بالطابع المصرى الخالص إلى جانب إبراز قيم الوفاء للرموز الذين تركوا بصمات خالدة فى ساحة الإبداع .