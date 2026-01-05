قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
الفرقة القومية تعانق مؤلفات عمار الشريعى بالأوبرا

سهرة شريعى
سهرة شريعى
أحمد البهى

عانقت الفرقة القومية العربية للموسيقى مؤلفات الراحل عمار الشريعى فى " سهرة شريعى " أقامتها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام وقادها المايسترو الدكتور مصطفى حلمى .

ففى المسرح الكبير إحتشد عدد ضخم من عشاق الفنون الجادة للغوص فى بحر النغم والإستمتاع بأعمال صاحب الألحان الأيقونية التى تلامس الروح وتعبر عن المشاعر الإنسانية بعذوبة، وبين الذكريات إرتقى الخيال إلى آفاق الأحلام وتشكلت عوالم الجمال فى المزيج المتنوع بين المؤلفات الغنائية والدرامية والتى أداها بإقتدار نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا أحمد عصام، منار سمير، محمد طارق، آيات فاروق، إيناس عز الدين، مى حسن، أحمد عفت والطفلة جنى عفت وكان منها أرابيسك، الشهد والدموع، وبتسأل يا حبيبى، سيبولى قلبى وارحلوا، أبو العلا البشرى لو مش هتحلم معايا، مبسوطين، طبعاً أحباب، حبيبتى من ضفايرها، أكثر من روحى، العائلة، عربية يا أرض فلسطين، إن كنت ليا وأنا ليك، حديث الصباح والمساء، عجيب الحب، الأيام، كان في فراشة، زيزينيا، الحدود، إلى جانب موسيقى إمراة من زمن الحب .

جاءت السهرة ضمن استراتيجيات وزارة الثقافة ودار الأوبرا لإعادة إكتشاف ونشر الألحان المدموغة بالطابع المصرى الخالص إلى جانب إبراز قيم الوفاء للرموز الذين تركوا بصمات خالدة فى ساحة الإبداع .

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

مجدي الجلاد

انتي من سن بنتي.. مشادة على الهواء بين مجدي الجلاد وبرلمانية

ترامب

ترامب وخطف مادورو.. لماذا أقدمت أمريكا على هذه الخطوة المجرمة دوليا؟

ترامب

ترامب يجدد مساعيه لضم جرينلاند.. فما هي الحجة هذه المرة؟

الذهب

الذهب يتألق مجددا ويقفز بأكثر من 2% مع تصاعد الأزمة في فنزويلا

بالصور

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد