نسألكم الدعاء.. ياسر جلال ينعي مصمم الجرافيك أحمد دولا

نعى النجم ياسر جلال مصمم الجرافيك أحمد عادل الشهير بـ«أحمد دولا»، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

حيث نشر صورا تجمعه به وعلق قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبى ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة، نسألكم الدعاء للمرحوم أحمد عادل (دولا)".

كان مصمم الجرافيك أحمد دولا قد توفي صباح اليوم الأحد، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، نُقل على أثرها لأحد المستشفيات، إلا أن محاولات الأطباء لإنقاذه لم تُكلل بالنجاح.

وسيطرت حالة من الحزن بين أصدقائه وزملائه في الوسط الفني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه عدد كبير منهم، مشيدين بأخلاقه الطيبة ومسيرته المهنية وإبداعه في مجال تصميم الجرافيك.

أحمد دولا واحد من الأسماء البارزة في مجال تصميم الجرافيك للأعمال الدرامية، حيث ارتبط اسمه بعدد كبير من المسلسلات الناجحة وكان آخر أعماله البارزة مسلسل "فهد البطل"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.