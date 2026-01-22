قائمة كاملة .. أسعار السجائر اليوم الشعبية والأجنبية في الأسواق

تواصل أسعار السجائر في السوق المصرية حالة من الاستقرار النسبي، في ظل ترقّب من المستهلكين لأي تحركات جديدة قد تطرأ على الأسعار، سواء نتيجة تغيرات ضريبية أو تطورات تتعلق بتكلفة الاستيراد وسلاسل الإمداد.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت تشهد فيه الأسواق المصرية ضغوطًا تضخمية على عدد من السلع، ما يجعل أسعار السجائر محل متابعة يومية من شريحة واسعة من المواطنين.

سوق السجائر

يخضع تسعير السجائر في مصر لمنظومة معقدة تجمع بين الضرائب، وتكاليف الإنتاج، وأسعار المواد الخام، إضافة إلى سياسات الشركات المنتجة والمستوردة.

وتُعد السجائر المحلية، وعلى رأسها منتجات كليوباترا ومونديال، الأكثر تداولًا في السوق بسبب أسعارها الموحدة مقارنة بالمنتجات الأجنبية التي تختلف أسعارها وفقًا للعلامة التجارية ونوع المنتج.

وحتى الآن، لم تصدر أي قرارات رسمية تشير إلى زيادات جديدة، ما انعكس على ثبات الأسعار لدى التجار.

أسعار السجائر المحلية اليوم

شهدت السجائر الشعبية المحلية استقرارًا كاملًا عند نفس المستويات السعرية المعمول بها خلال الفترة الماضية، حيث تُباع جميع الأنواع بسعر موحد يبلغ 44 جنيهًا للعلبة.

ويشمل ذلك منتجات كليوباترا بمختلف إصداراتها، إلى جانب عدد من العلامات المحلية الأخرى.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

كليوباترا كينج سايز: 44 جنيهًا

كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا

كليوباترا بوكس: 44 جنيهًا

كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهًا

مونديال بجميع ألوانها (أحمر – أزرق – سيلفر): 44 جنيهًا

بوسطن: 44 جنيهًا

بلمونت: 44 جنيهًا

ويعكس توحيد الأسعار استقرار سياسة التسعير بالنسبة للمنتجات المحلية، مع التزام التجار بالأسعار المعلنة دون زيادات.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

على صعيد السجائر الأجنبية، حافظت الأسعار أيضًا على مستوياتها الحالية دون أي تعديل، مع استمرار الفارق السعري الواضح بينها وبين السجائر المحلية. وتختلف الأسعار بحسب العلامة التجارية ونوع المنتج، خاصة مع ارتباطها بتكلفة الاستيراد والضرائب.

وجاءت الأسعار كالتالي:

ميريت (Merit): 105 جنيهات

مارلبورو (Marlboro): 97 جنيهًا

مارلبورو كرافت (Marlboro Crafted): 79 جنيهًا

إل إم (L&M): تتراوح بين 76 و79 جنيهًا حسب الصنف

منتجات التبغ المسخن

كما استقرت أسعار منتجات التبغ المسخن، مثل HEETS وTEREA، حيث تتراوح أسعارها ما بين 69 و80 جنيهًا للعلبة، وفقًا لنوع المنتج.

ويعكس ثبات أسعار السجائر الشعبية والأجنبية حالة من الهدوء في سوق التبغ المصري، في انتظار أي قرارات جديدة قد تؤثر على منظومة التسعير خلال الفترة المقبلة، سواء من جانب الحكومة أو الشركات المنتجة. وحتى ذلك الحين، تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية دون تغيير.