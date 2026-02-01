نجاح جراحة دقيقة لاستئصال المرارة وجزء من الكبد بكفر الشيخ

شهد مركز جراحات الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس بمستشفى سيدي غازي المركزي بمحافظة كفر الشيخ نجاح عملية دقيقة لاستئصال المرارة وجزء من الكبد لمريضة كانت تعاني من آلام متكررة في الجانب الأيمن من البطن.

وأوضح الفريق الطبي أن الفحوصات الطبية كشفت عن وجود ورم بالمرارة، مما استدعى التدخل الجراحي الفوري بالمنظار، حيث تمت عملية استئصال المرارة وجزء من الكبد كنسيج أمان لضمان إزالة كامل البؤرة المرضية.

وأكدت إدارة المستشفى أن العملية تمت بنجاح كامل، وأن حالة المريضة مستقرة وتم خروجها من المستشفى بعد الاطمئنان على المؤشرات الحيوية ومتابعة حالتها الصحية.

وأكد الدكتور أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أن المستشفى يشهد في الفترة الأخيرة طفرة في مستوى الخدمات الجراحية المتقدمة، مضيفًا أن نجاح مثل هذه العمليات يؤكد قدرة كوادرنا الطبية على إجراء جراحات متقدمة بالمنظار وفق أحدث التقنيات، بما يسهم في تخفيف العبء على المرضى وتقليل فترة بقاءهم بالمستشفى.

من جانبه، قال الدكتور هيثم عبده، مدير مستشفى سيدي غازي المركزي، إن هذا النجاح يأتي في إطار خطة التطوير المستمرة للمستشفى وتعزيز قدرات الأقسام الجراحية، بجانب دعم الكوادر الطبية والتوسع في الجراحات المتخصصة لخدمة أبناء المحافظة.”

وأشار إلى أن المستشفى مستمر في استقبال الحالات المشابهة وتقديم الرعاية الطبية في جميع التخصصات، مؤكدًا أن نجاح هذه العملية يعد إضافة مهمة لسجل العمليات الدقيقة التي تُجرى داخل المركز.