مليون دولار .. صدمة جديدة للزمالك بسبب هذا اللاعب

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق عن قرار جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد القلعة البيضاء.

وكتب طارق عبر حسابه علي فيسبوك "المصائب لا تأتي وحدها فيفا تقرر أحقية نادي آيك السويدي في الحصول على 1.1 مليون دولار من نادي الزمالك بسبب اللاعب الفلسطيني عمر فرج، مع إضافة فائدة 5% بداية من يوليو 2025،كما يتحمل الزمالك 25 ألف دولار تكاليف إجراءات القضية أمام فيفا"



وكان عمر فرج قد انتقل للزمالك قبل بداية الموسم الحالي، قادما من آيك السويدي، في صفقة قدرت بنحو 1.2 مليون دولار.

ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه الزمالك أزمة كبيرة مع عدد من لاعبيه المحترفين، الذين بدأوا في اتخاذ خطوات قانونية مشابهة بسبب الأزمات الإدارية والمالية التي يمر بها النادي.