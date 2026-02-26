لقاء سويدان ترد بحزم: شائعات السحر والهجوم على سمعتي لن توقفني

كشفت الفنانة لقاء سويدان الحقيقة حول الحملات والشائعات التي استهدفتها مؤخرًا، مؤكدة أنها لم تلجأ للسحر مطلقًا وأن كل الاتهامات الموجهة لها لا أساس لها من الصحة.

خلافات مع أشخاص

وقالت سويدان خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن بعض هذه الحملات جاءت نتيجة خلافات مع أشخاص، مشيرة إلى أن صدمتها الأكبر كانت عندما اكتشفت أن بعض من شاركوا في نشر الشائعات كانوا من الوسط الفني الذين ظنتهم أصدقاء.

محاولات تصويرها

وأضافت أنها تعرضت لمحاولات تصويرها على أنها غير ملتزمة أو تجاوزت حدودها، لكنها شددت على أن من يعرفها جيدًا يعلم أن كل هذه الادعاءات بعيدة عن الحقيقة، مؤكدة: "أنا فنانة قديمة، اشتغلت مع الجميع، ومن يعرفني يعلم أنني لم أتسبب بمشكلة مع أي شخص يومًا، ولم أتجاوز أحدًا أبدًا".

وتطرقت سويدان أيضًا للشائعة المتعلقة بالسحر، قائلة: "لم يخطر على بالي استخدام السحر مطلقًا، ولا أقبل بهذا النوع من الأمور، فهذا حرام ويعتبر شرك بالله"، مشددة على أنها إنسانة مؤمنة بالله وقريبة منه جدًا، ولا تشركه بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت أن المشكلة تكمن في اقتطاف كلامها خارج سياقه، مما يجعلها تظهر بشكل مختلف عما تقصده، مؤكدة أنها لم تعد تلتفت لأولئك الذين يصدقون هذه الشائعات، لأن من يعرفها جيدًا لن يصدّق هذه الأكاذيب.

الحقائق واضحة للجميع

واختتمت اللقاء بالتأكيد على أنها مستمرة في حياتها وعملها، وأن محاولات تشويه سمعتها لن توقفها أو تؤثر على مسيرتها الفنية، معتبرة أن الحقائق واضحة لكل من يعرفها حق المعرفة.