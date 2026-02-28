مطلبتش أعدل عقدي مع الأهلي.. وإمام عاشور الأفضل| مروان عطية يقع في فخ رامز ليفل الوحش

وقع مروان عطية لاعب النادي الأهلي، ضحية حلقة اليوم من برنامج الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .

ياما خلى الغريم يلطم على الخدود



وقال رامز جلال:" النهاردة معانا ومعاكم مفسد الهجمات وصاحب التلات رئات الغالي عليكم وعليا مروان عطية".

وتابع رامز جلال:" مروان عطية مش هتلاقي منه كتير وفي وسط الملعب واقف كالأسود".

وأضاف رامز جلال:" ياما خلى الغريم يلطم على الخدود ومزعلناش منه لما طلب زيادة في العقود وأنا جايبه عشان ينسى كل العروض ".



عقدك في الاهلي كام؟

ووجه رامز جلال سؤالا لمروان عطية، قائلا:" عقد في الأهلي كام يا مروان، ورد مروان قائلا:" مينفعش أقول دي أسرار شغل وانا مطلبتش أعدل عقدي في الاهلي".



وقال مروان عطية :" أقوى فريق في مصر بعد الأهلي هو الزمالك".

إمام عاشور الأفضل

ووجه رامز جلال سؤالا لمروان عطية قائلا:" مين احسن لاعيب إمام عاشور ولا زيزو"، ورد مروان قائلا:" إمام عاشور".



وتابع مروان عطية" بتبقى مطمن لما الشناوي يقف جون في الاهلي".



رعب مروان عطية من الغوريلا

ودخل مروان عطية في غرفة مظلمة بها قرود وارتدى رامز جلال زي غوريلا وتسبب في رعب وخوف مروان عطية .

عايز تموتني يا رامز

ودخل مروان عطية في حالة من الصدمة والذهول عقب اكتشاف مقلب رامز جلال، قائلا:" عايز تموتني يا رامز قلبي كان هيقف ".

وتبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .