وزير الصحة يوجه بتسريع توريد مفاصل الركبة والحوض لإنهاء قوائم انتظار جراحاتها
الخارجية: خلية عمل بالقطاع القنصلي لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 11 رمضان | بث مباشر
عايزة حق إخواتي المكفوفين.. صرخة طبيبة بعد غرق شقيقيها: «قتلوهم عشان الذهب وأطالب بالقصاص»
الكويت: أضرار مادية محدودة بمشروع مطار الكويت الجديد جراء استهدافه بمسيرة
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
كندا: لسنا طرفا في الحشد العسكري بالمنطقة.. ولا دور قتالي لقواتنا
استشهاد 51 طفلًا داخل مدرسة.. مصطفى بكري يتساءل: أين العالم مما يحدث في إيران؟
الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرتين إسرائيليتين في سماء أصفهان
‏الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية.. دون إصابات ‏
البيت الأبيض يراقب التطورات.. وواشنطن وبرلين تحت المجهر بعد الهجمات على إيران
3 أحاديث نبوية عن فضل جنود مصر.. اعرف وصية الرسول بجيشها
توك شو

مروان عطية : ببقى مطمن لما الشناوي يقف جون في الأهلي

مروان عطية
مروان عطية
هاني حسين

وقع مروان عطية لاعب النادي الأهلي، ضحية حلقة اليوم من برنامج  الفنان رامز جلال " رامز ليفل الوحش "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر " .


وبدأ رامز جلال في تنفيذ فقرات المقلب في مروان عطية وقام برامز جلال بضرب موران عطية بمسدس مطاطي

ووجه رامز جلال سؤالا لمروان عطية، قائلا:" بتبقى مطمن لما الشناوي يقف جون ولا شوبير؟، ورد مروان عطية قائلا:"  الشناوي

وتبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض إلى مواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له وفي حالة عدم الرد يقوم بضربهم  بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهام محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .

