أخبار توك شو | رامز جلال: غادة عادل جوزها رفع شعار الطلاق وهي ما صدقت.. وبكري: ذكرى انتصار العاشر من رمضان صمود على الجدران

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



إمام مسجد السيدة زينب يشرح أفضل الأوقات للصلاة على سيدنا النبي.. فيديو



سأل طفل يسمى رشاد الشيخ أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، عن أفضل الأوقات للصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أوضح الشيخ أحمد عصام، إمام مسجد السيدة زينب، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» المذاع على قناة صدى البلد، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تتم في أي وقت وفي أي مكان، سواء عند دخول المسجد أو الخروج منه، أو قبل الدعاء وبعده، وفي أذكار الصباح والمساء، مؤكداً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم».

دار الإفتاء: الأرملة تقضي عدتها بمنزل الزوجية وذمة المرأة المالية مستقلة شرعًا



أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأرملة يجب أن تقضي عدتها في منزل الزوجية.

وفي حال تعدد مساكن الزوجية، يكون الاعتبار للمكان الذي حدثت فيه الوفاة أو الذي بلغتها فيه خبر الوفاة، بشرط أن يكون الانتقال إلى هذا المنزل قد تم بإذن الزوج.

كما أوضحت خلال برنامج فقه النساء المذاع على قناة الناس أن الزوجة التي انتقلت إلى مسكن آخر بإذن من الزوج وبلغها فيه خبر الوفاة، تعتد في هذا المنزل. أما إذا انتقلت بدون إذن الزوج، عليها العودة إلى منزل الوفاة.

حسام موافي: كلمة حرام في التربية أكثر تأثيرا من عيب



أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أكثر كلمة يرفض استخدامها في التربية هي كلمة "عيب"، مشددًا على أهمية استبدالها بكلمة "حرام" لما لها من تأثير أقوى في تقويم السلوك.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن التربية السليمة يجب أن تقوم على غرس قيمة الرحمة في نفوس الأطفال، سواء كانوا أولادًا أو فتيات، مشيرًا إلى ضرورة تعليم الأطفال الرحمة بالحيوانات ومنعهم من إيذائها.

رامز جلال عن غادة عادل : جوزها رفع شعار الطلاق وهي ما صدقت



قال رامز جلال: جوزها رفع شعار الطلاق وهي ما صدقت وقالت حريتي لا تقدر بمال وجبتها النهاردة عشان أنصحها وأقولها في أي مالك

رامز جلال عن غادة عادل : كانت حياتها زي اللوز وبعدها اتطلقت وبقت سنجل مازر



قال رامز جلال: كانت حياتها زي اللوز، وبعدها حياتها اتقلبت واتطلقت، وجبتها عشان أنصحها وأقول لها هتخرجي واحدة تانية معايا، السناجل مازر، غادة عادل.

وتابع بسخرية : أنا مجدي قشطني كنت كل شوية نعمل خناقة وأبات في العربية بسببه.

باسم سمرة: لم أتأثر بعدم تصنيفي نجم شباك.. وأرفض نجومية السوشيال ميديا المزيفة



أكد الفنان باسم سمرة، أنه لم يتأثر يوما بعدم تصنيفه ضمن نجوم الشباك التقليديين، مشددا على أنه يركز فقط في تقديم عمل فني متقن يحترم الجمهور ويعبر عن موهبته.

وقال باسم سمرة، خلال لقاء مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، إنه يؤدي عمله بحب وإتقان، موضحًا أن عوامل مثل الإنتاج أو رؤية المخرج قد تؤثر أحيانًا في حجم الأدوار أو مساحتها، لكنها لم تؤثر مطلقًا في أدائه أو اجتهاده الفني، مضيفًا أن مفهوم النجومية الحقيقي يرتبط بالأعمال القوية والبصمة الفنية، وليس بحجم التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار باسم سمرة، إلى أن عصر السوشيال ميديا فرض معايير مختلفة للنجاح، لافتًا إلى أن بعض الأسماء أصبحت تحصد شهرة واسعة عبر التفاعل الإلكتروني، لكنه يرى أن النجم الحقيقي يُقاس بتاريخه وأعماله، وليس بعدد المتابعين، مؤكدًا أنه يعتمد على موهبته وحب الجمهور له، ويسعى دائما لتقديم أدوار متنوعة ومختلفة.

ماتسيبينيش..غادة عادل تستنجد بـ كنزي مدبولي في رامز ليفل الوحش



واستنجدت غادة عادل بـ كنزي مدبولي في برنامج رامز ليفل الوحش قائلة:ماتسيبينيش أرجوك.

وتابعت غادة عادل:لا والله ما قادرة بجد أنا رجلي اتجزعت

نظير عياد: العدل أساس توزيع الميراث في الإسلام



أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن الفهم الصحيح لأحكام الميراث في الإسلام يتطلب الاطلاع على الصورة الكاملة للرؤية الشرعية، وعدم الاقتصار على المظاهر أو الأعراف السائدة؛ حتى لا يُفهم مقصود الله تعالى على نحو خاطئ.

اسأل المفتي

وأوضح المفتي، خلال برنامج «اسأل المفتي» الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على قناة «صدى البلد»، أن فلسفة الميراث في الإسلام تقوم على عدة مبادئ أساسية، منها: مراعاة حجم الأعباء المالية، والمرحلة العمرية للورثة، وتحقيق العدل بين الأطراف دون محاباة.

وأكد أن الشرع وضع نصوص الميراث بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين وفقًا للمعطيات الشرعية، مع مراعاة تكاليف الحياة والمسؤوليات المالية، وهو ما يعكس حكمة الإسلام في تحقيق العدل والإحسان لجميع الأطراف.

جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي



أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المرض ابتلاء شديد، مستشهدًا بقول الله - تعالى-: «وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ»، وقوله - سبحانه-: «لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ»، مشيرًا إلى أن الإنسان يتعلق بالله بشدة وقت الحاجة والمرض.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج «حتى يتبين»، أن الله لا يتخلى عن عباده، وأنه لا يوجد تعارض بين سعي الطبيب وقدرة الله - عز وجل-، موضحًا أن الطبيب سبب ووسيلة من وسائل الشفاء التي يقدّرها الله.

وأشار إلى أن الطبيب يعالج، لكن الله هو الشافي، وهو - سبحانه - مَن خَلَقَ الطبيب وسخّره لعلاج البشر، مؤكدًا أن الجميع أسباب، وأن كل شيء بيد الله، ولا يستطيع أحد أن يتدخل في قدرته - سبحانه-.

مصطفى بكري: ذكرى انتصار العاشر من رمضان سراج ينير الطريق للأمة العربية

قال النائب مصطفى بكري إن ذكرى العاشر من رمضان ستبقى سراجًا ينير الطريق للأمة العربية كلها، مؤكدًا أن المصريين قادرون- بالعمل والجهد- على صنع المعجزات وتحقيق النصر.

الجيش المصري نموذج البطولة

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار»، أن الجيش المصري استطاع أن يحقق أنشودة النصر حتى وصوله إلى لحظة الانتصار الخالدة، مجسدًا تضحيات الجنود وروح العزيمة في مواجهة العدوان.

وأشار إلى عرض لقطات من مدن خط النار؛ يعد وثيقة تاريخية تثبت للشعب كله مواجهة العدوان والصمود في أصعب الظروف.

مصطفى بكري: ذكرى انتصار العاشر من رمضان صمود وانتصار على الجدران



قال النائب مصطفى بكري إن ذكرى العاشر من رمضان تذكّرنا بأن خلف كل جدار قصة صمود، وأن بقايا الرصاص على جدران النوافذ شاهدة على حكاية المقاومة والانتصار.

وأضاف بكري خلال برنامج حقائق وأسرار: "تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن، مؤكّدًا أن مصر لا يمكن أن تُهزم أو تموت".

دروس الشجاعة والانتماء

وأشار بكري إلى أن تضحيات الجيش المصري لم تكن مجرد معارك عسكرية، بل شكلت درسًا حيًا في الشجاعة والانتماء الوطني لكل الأجيال القادمة، مؤكدًا أن النصر تحقق بفضل التدريب والانضباط وروح العمل الجماعي داخل القوات المسلحة.