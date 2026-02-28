محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة لمتابعة النظافة والحركة المرورية ورفع الإشغالات

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،.شوارع مدينة المنصورة رافقه خلالها الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، لمتابعة مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين، وانتظام الحركة المرورية، والتأكد من رفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشوارع الحيوية.

وتابع "المحافظ " حالة الشوارع الرئيسية، واطّلع على مستوى النظافة ورفع المخلفات، كما تابع الحركة المرورية ومناطق التكدس، ووجّه بسرعة التعامل مع أي معوقات تؤثر على السيولة المرورية أو سلامة المواطنين.

ووجّه لرئيس حي غرب المنصورة برفع كافة الإشغالات من الشوارع الرئيسية والحيوية فورًا، ومنع انتشار الباعة الجائلين بهذه الشوارع، مؤكدًا أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة حق المواطنين .

وأكد على " استمرار الجولات الميدانية ليلًا ونهارًا لمتابعة الخدمات على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو مظاهر عشوائية، بما يحقق رضا المواطنين ويحافظ على الشكل الحضاري لمدينة المنصورة.