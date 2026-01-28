قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
فن وثقافة

تحسن ملحوظ.. تطورات الحالة الصحية لـ سامح الصريطي| خاص

سامح الصريطي
سامح الصريطي
أحمد إبراهيم

كشف ابن شقيقة الفنان سامح الصريطي تطورات الحالة الصحية للفنان بعد أن تعرض إلى جلطة دماغية أمس نقل على أثرها للمستشفى.  

وقال ابن شقيقة سامح الصريطي، إنه أجرى اليوم بعد منتصف الليل إشاعة مقطعية على على المخ ليطمئنوا على الحالة الصحية ومدى تأثيرها وحتى لان ننتظر القرار النهائي من رئيس القسم الخاص والطبيب المعالج من أجل الوقوف بشكل نهائي على الاجراءات التى ستتبع فى الفترة الحالية. 

وأضاف ابن شقيقة سامح الصريطي، أن حالته الصحية حاليا بها تحسن ملحوظ طبقا لما أكده الطبيب المعالج له وننتظر الساعات المقبلة وما تسفر عنه الإشاعة المقطعية. 

حالة سامح الصريطي الصحية 

وكان ابن شقيقة الفنان سامح الصريطي كشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان بعد أن تعرض إلى جلطة دماغية أمس نقل على أثرها للمستشفى. 

وقال ابن شقيقة سامح الصريطي، لـ صدى البلد، إن الفنان تعرض أمس لجلطة دماغية وعلى الفور تم نقله الى أقرب مستشفى بالنسبة له وتم إجراء بعض الاجراءات العلاجية بالأمس ومن المقرر ان يكمل الأطباء ما بدأوه بالأمس صباح اليوم. 

وأضاف ابن شقيقة سامح الصريطي، أنه يطالب عشاق الفنان ومحبيه ان يدعوا له بالشفاء العلاج وأن يخرج من محنته الحالة بسلام، خاصة ان حالته الحالية غير مستقرة. 

نقابة المهن التمثيلية توضح حالة سامح الصريطي 

حرصت نقابة المهن التمثيلية على توضيح حالة الفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لوعكة صحية، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

 وأكدت النقابة، في بيان لها أن الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي مستقرة، حيث ذابت الجلطة بفضل التدخل الطبي السريع، كما أن درجة الوعي لديه كاملة، ويتلقى حاليًا المتابعة الطبية اللازمة تحت إشراف فريق من الأطباء المختصين.

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية بالشكر والتقدير للفريق الطبي المعالج، وإلى الدكتور أحمد عبدالجليل، مدير مستشفي الحسين الجامعي، على الجهد المبذول مع جميع المرضي، والذين أكدوا تحسن حالته بشكل كبير.

