تحسن ملحوظ.. تطورات الحالة الصحية لـ سامح الصريطي| خاص

حالة سامح الصريطي الصحية

وكان ابن شقيقة الفنان سامح الصريطي كشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان بعد أن تعرض إلى جلطة دماغية أمس نقل على أثرها للمستشفى.

وقال ابن شقيقة سامح الصريطي، لـ صدى البلد، إن الفنان تعرض أمس لجلطة دماغية وعلى الفور تم نقله الى أقرب مستشفى بالنسبة له وتم إجراء بعض الاجراءات العلاجية بالأمس ومن المقرر ان يكمل الأطباء ما بدأوه بالأمس صباح اليوم.

وأضاف ابن شقيقة سامح الصريطي، أنه يطالب عشاق الفنان ومحبيه ان يدعوا له بالشفاء العلاج وأن يخرج من محنته الحالة بسلام، خاصة ان حالته الحالية غير مستقرة.

نقابة المهن التمثيلية توضح حالة سامح الصريطي

حرصت نقابة المهن التمثيلية على توضيح حالة الفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لوعكة صحية، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت النقابة، في بيان لها أن الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي مستقرة، حيث ذابت الجلطة بفضل التدخل الطبي السريع، كما أن درجة الوعي لديه كاملة، ويتلقى حاليًا المتابعة الطبية اللازمة تحت إشراف فريق من الأطباء المختصين.

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية بالشكر والتقدير للفريق الطبي المعالج، وإلى الدكتور أحمد عبدالجليل، مدير مستشفي الحسين الجامعي، على الجهد المبذول مع جميع المرضي، والذين أكدوا تحسن حالته بشكل كبير.