تعرف على المتأهلين للمربع الذهبي ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة

حجزت 4 فرق مقاعدها في نصف نهائي بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم 2025-2026، وذلك بعد نهاية منافسات ربع النهائي التي أقيمت أمس، السبت.

وتأهل لنصف النهائي كل من الأهلي والزمالك وسموحة والجزيرة.

وتمكن النادي الأهلي من التغلب على الزهور 3 -0، فيما فاز الزمالك على طلائع الجيش بنتيجة 3-0، وفاز سموحة على بتروجت 3 -1، بينما أكمل الجزيرة مقاعد المربع الذهبي بفوزه على وادى دجلة 3 -1.

جدير بالذكر أن مواجهات الدور قبل النهائي والنهائي ستقام يومي الخميس والجمعة 9 و10 أبريل الجاري على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن بطولة كأس مصر للكرة الطائرة هي آخر البطولات المحلية لهذا الموسم.