الزمالك بالأبيض وشباب بلوزداد بالأحمر في الكونفيدرالية الإفريقية

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري المقرر لها غدًا الجمعة في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم لزيه الأساسي المكوَّن من "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق شباب بلوزداد، زيه المكون من "القميص الأحمر والشورت الأحمر"، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع من الزمالك، محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومحمد حسني مسؤول المهمات.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ستاد نيلسون مانديلا، على أن تُقام مباراة العودة يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.