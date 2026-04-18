رياضة

نجم إنبي: كهربا من أهم أسباب فوزنا على الزمالك

كهربا
ياسمين تيسير

أكد محمد حتحوت لاعب نادي إنبي، أن هتافات جماهير الزمالك ضد محمود عبد المنعم "كهربا" أحزنتهم كثيرًا ومنحتهم كلاعبين دوافع أكبر لتحقيق الفوز لرد اعتباره أمامهم، كهربا لاعب كبير وهو ضمن العائلة، يجب أن نحمي بعضنا كلاعبين ونحافظ على العائلة متماكسة وقوية، وهذا أحد أسرار تفوقنا هذا الموسم.


وتابع "حتحوت" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: قاتلنا أمام الزمالك من أجل إنبي واللاعبين وكهربا بالطبع، وأهدينا له الفوز، هو تحدث معنا قبل المباراة عن محاولته تخفيف الضغوط علينا ومواجهة الضغط الجماهيري المتوقع، مطالبًا الفريق بضرورة الفوز لضمان التواجد ضمن السبعة الكبار، بالتالي كان له دورًا كبيرًا في كل ما تحقق.

وأضاف لاعب إنبي: كهربا لاعب كبير لديه خبرات وجوده صنع الفارق في أوضة اللبس، خاض تجارب عديدة أبرزها في الأهلي والزمالك، استطاع نقل خبراته للاعبين الشباب، لذلك الفريق عندنا ميكس رائع بين خبرات كهربا والكبار وقوة ودوافع الشباب، الضغوطات التي مارستها جماهير الزمالك كانت كبيرة، ولو لاعب غير كهربا لم يكن ليتحمل ما حدث، والدليل أقطاي عبد الله، لاعب موهوب صغير السن ليس لديه خبرات وغير معتاد على الضغوطات الجماهيرية، لذلك تواجد كهربا صنع الفارق في أوضة اللبس.


وواصل: الأهلي فريق كبير وقادر على العودة للمنافسة خصوصًا بعد الفوز على سموحة، الفرص مازالت أمام الجميع، ربما الزمالك اقترب بشدة، لكن شيئًا لم يحسم بعد، بيراميدز أيضًا منافس قوي للغاية، يمكنه حصد اللقب في حالة فوزه بكل مبارياته.


واختتم محمد حتحوت حديثه: طموحنا لا يتوقف لأي سبب، طالما هناك مباريات فهناك فرص وهناك أمل، أمامنا 4 مباريات، يمكننا المنافسة فيهم على احتلال المركز الرابع من أجل المشاركة القارية.

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

لحفظ النفس.. الأوقاف تعقد ٢٩٧ مجلس فقه بالمديريات الحدودية

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

