معتمد جمال.. رجل أجمع عليه الجميع بعد قيادة الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية .. ماذا قالوا عليه ؟

بعد قيادة الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لم يكن الإنجاز مجرد تأهل جديد في سجل النادي بل تحول إلى نقطة إجماع داخل أروقة القلعة البيضاء وخارجها حول قيمة المدير الفني معتمد جمال الذي حصد إشادات واسعة اعترافًا بما قدمه في واحدة من أصعب فترات الفريق.

في مقدمة الداعمين أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك دعمه الكامل لمعتمد جمال مشددًا على أن المدرب أثبت امتلاكه شخصية قوية إلى جانب انتمائه الواضح للنادي وهو ما يجعله جديرًا بالاستمرار في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن المدرب نجح في التعامل مع ظروف معقدة مر بها الزمالك هذا الموسم وفرض حالة من الاستقرار الفني انعكست بشكل مباشر على النتائج مؤكدًا أن استمراره يجب ألا يكون مرتبطًا فقط بنتائج البطولات بل بما قدمه من عمل واضح داخل الفريق.

كما أشار إلى أن النجاحات التي تحققت لا تعود لشخص واحد بل هي نتاج منظومة متكاملة تضم الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة مؤكدًا أن العمل الجماعي كان كلمة السر في تجاوز التحديات.

إشادة إعلامية.. مدرب بطل

وعلى الصعيد الإعلامي أشاد الإعلامي أمير هشام بما قدمه معتمد جمال واصفًا إياه بـ"المدرب البطل" بعد قيادته الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية.

وأكد أن المدرب نجح في إدارة الفريق بشكل مميز معتبرًا أن ما تحقق حتى الآن يرقى إلى وصف "المعجزة" في ظل التحديات التي واجهها النادي خلال الموسم مشيرًا إلى أن تجربة الزمالك هذا العام تستحق الدراسة.

وأضاف أن الفريق بات قريبًا من التتويج ببطولة أو أكثر في ظل الأداء المتوازن والنتائج القوية التي تحققت مؤخرًا معربًا عن أمله في حصد لقب الكونفدرالية.

أرقام تدعم الإشادات

ولم تأتِ هذه الإشادات من فراغ بل استندت إلى أرقام واضحة تعكس حجم التأثير الذي أحدثه معتمد جمال منذ توليه المهمة. فقد قاد الفريق في 20 مباراة حقق خلالها 13 انتصارًا مقابل 3 تعادلات و4 هزائم فقط.

وسجل الزمالك تحت قيادته 29 هدفًا بينما استقبل 13 هدفًا مع الحفاظ على نظافة شباكه في 9 مباريات وهو ما يعكس التوازن بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية.

كما نجح المدرب في إبراز عدد من العناصر الهجومية حيث تألق عدي الدباغ وناصر منسي وخوان بيزيرا وهو ما يعكس حسن توظيفه لقدرات اللاعبين.

شخصية صنعت الفارق

الإشادات لم تتوقف عند الأرقام فقط بل امتدت إلى شخصية معتمد جمال الفنية التي ظهرت بوضوح في إدارة المباريات الكبرى خاصة في الأدوار الإقصائية.

فقد تعامل المدرب بواقعية مع مواجهة شباب بلوزداد واضعًا هدف التأهل فوق أي اعتبارات أخرى وهو ما أشار إليه حسام المندوه مؤكدًا أن العبور كان الأهم وليس تحقيق الفوز خارج الأرض.

كما نجح في فرض حالة من الانضباط التكتيكي داخل الفريق وهو ما مكّنه من الحفاظ على تقدمه في لقاء الإياب والتأهل إلى النهائي بثبات.

طموحات مستمرة نحو اللقب

ورغم الإشادات الواسعة يدرك الجميع داخل الزمالك أن المهمة لم تنتهِ بعد حيث يتطلع الفريق إلى استكمال المشوار والتتويج باللقب القاري.

وأكد المندوه أن الزمالك ينافس بقوة على بطولتي الدوري والكونفدرالية مشددًا على أن طموح النادي هو حصد البطولتين خاصة في ظل العوائد الرياضية والمالية الكبيرة.

وفي الوقت نفسه يعوّل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على استمرار الدعم الجماهيري الذي كان له دور بارز في مشوار الفريق حتى الآن.

إجماع على رجل المرحلة

في المحصلة يبدو أن معتمد جمال نجح في كسب ثقة الإدارة والإعلام والجماهير بعدما أعاد تشكيل هوية الزمالك داخل الملعب وفرض اسمه كأحد أبرز المدربين المصريين في الفترة الحالية.

ومع اقتراب النهائي تتجه الأنظار نحو ما يمكن أن يحققه المدرب الذي بات يُنظر إليه باعتباره "رجل المرحلة" والقادر على قيادة الفريق نحو منصة التتويج القاري.

تصريحات تعكس الواقعية والطموح

وعقب التأهل عبر معتمد جمال عن سعادته الكبيرة بالوصول إلى النهائي مؤكدًا أن مواجهة الإياب كانت أكثر صعوبة من لقاء الذهاب وهو أمر كان متوقعًا في ظل طبيعة مباريات الأدوار الحاسمة.

وأوضح أن فريقه أتيحت له عدة فرص خلال الشوط الأول بالإضافة إلى هدف ملغي إلا أنه شدد على أن الأهم هو حسم بطاقة التأهل داعيًا الجماهير إلى عدم الحزن لعدم تحقيق الفوز في مباراة العودة.

وأشار إلى أن الفريق قدم شوطًا أول مميزًا في حين شهد الشوط الثاني بعض المحاولات المحدودة من المنافس لكن اللاعبين نجحوا في الحفاظ على النتيجة وهو ما يعكس نضجًا واضحًا في الأداء.

كما أثنى على أداء خوان بيزيرا رغم الرقابة الدفاعية الصارمة التي فرضها عليه المنافس مؤكدًا أن الفوز في مباراة الذهاب كان له دور كبير في تسهيل مهمة الفريق خلال الإياب.

وشدد المدير الفني على أن مباريات نصف النهائي والنهائي غالبًا ما تتسم بالحذر وقلة الفرص مؤكدًا أن الهدف منذ بداية مشوار الفريق في البطولة هو التتويج باللقب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية دعم الجماهير خلال المرحلة المقبلة معبرًا عن تطلعه لتقديم أداء أفضل في النهائي ومواصلة العمل من أجل حصد اللقب القاري وإسعاد جماهير الزمالك.