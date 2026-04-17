فرج عامر: تجربة معتمد جمال ناجحة وتستحق التكرار

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بمعتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، مؤكدًا أنه نموذج يُحتذى به للمدرب الوطني المجتهد في عمله.

وأوضح عامر عبر حسابه علي فيسبوك، أن تجربة معتمد جمال تستحق التكرار في الدوري المصري، مشيرًا إلى أهمية منح الفرصة للمدربين المصريين بدلًا من الاعتماد على المدربين الأجانب، الذين – على حد قوله – يركز بعضهم على الشرط الجزائي منذ اليوم الأول لتولي المهمة.

موعد مباراة الزمالك و بلوزداد الجزائري

يستضيف فريق الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفارس الأبيض لتأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

موعد المباراة

وتقام المباراة في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، فى لقاء يخوضه الأبيض بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ما يمنحه أفضلية نسبية قبل موقعة الحسم، خاصة مع إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره.