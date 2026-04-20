شوبير يحذر الزمالك: اتحاد العاصمة خصم عنيد في نهائي الكونفدرالية

حذّر الإعلامي أحمد شوبير نادي الزمالك من صعوبة المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية، مؤكدًا أن المباراة لن تكون سهلة في ظل القوة البدنية والروح القتالية التي يتمتع بها الفريق الجزائري.



وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أن اتحاد العاصمة قد لا يملك قوة هجومية كبيرة، لكنه فريق منظم ويعتمد على الإصرار والروح العالية، مشيرًا إلى أن حارس مرماه كان أحد أبرز نجوم الفريق في المباريات الأخيرة وساهم بشكل كبير في التأهل للنهائي.



وأضاف أن الفريق الجزائري يضم مدربًا صاحب خبرة وهو لامين ندياي، ما يزيد من صعوبة المواجهة، لافتًا إلى أن الزمالك نفسه تأهل بشق الأنفس، ما يؤكد أن النهائي سيكون صعبًا على الطرفين.



كما شدد على أهمية التحضير الجيد من جانب الزمالك، خاصة في ظل ضغط المباريات المحلية والقارية، متمنيًا التوفيق للفريق في مشواره المقبل.