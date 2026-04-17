هاتوا البطولة | الدردير للاعبي الزمالك : 70 مليون وراكوا يا رجالة

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ لاعبي القلعة البيضاء قبل مواجهة شباب بلوزاد.

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"70 مليون وراكوا يارجاله هاتوا المكسب هاتوا البطوله".

وأعلن الجهاز الفني لفريق شباب بلوزداد غياب بن حمودة نجم الفريق رسميا عن مباراة الزمالك بداعي الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الأبيض نظيره الجزائري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة.

ويكفي الزمالك تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.