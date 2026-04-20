3 نجوم سوبر .. غياب القوة الضاربة في الأهلي عن مباراة بيراميدز | الأسماء مفاجأة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، يوم 27 أبريل الجاري، ضمن منافسات المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب يحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على اللقب.

ويدخل الأهلي المباراة وسط غيابات مؤثرة تضرب صفوفه، حيث تأكد غياب حسين الشحات عن المواجهة بسبب الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة سموحة الأخيرة، التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية.

كما يواصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، الغياب عن اللقاء ذاته، بسبب الإيقاف، في آخر مباراة ضمن العقوبة الموقعة عليه، والتي تم تخفيضها من أربع مباريات إلى مباراتين، على خلفية أحداث مباراة سيراميكا.

ولم تتوقف الغيابات عند هذا الحد، إذ يستمر غياب كريم فؤاد عن صفوف الفريق بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ما يحرمه من التواجد في المواجهة المرتقبة.

وتُمثل هذه الغيابات ضربة قوية للجهاز الفني للأهلي قبل مواجهة بيراميدز، في ظل أهمية المباراة وصعوبتها، ما يفرض تحديًا إضافيًا لتعويض العناصر الأساسية الغائبة وتحقيق نتيجة إيجابية.